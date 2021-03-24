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Неизвестные факты из истории БНР

24.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Неизвестные факты из истории БНР

  • 24.03.2021, 19:31
Неизвестные факты из истории БНР

25 марта белорусы будут праздновать 103 года со дня провозглашение БНР.

25 марта 1918 года в Минске провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. Как все происходило «Еврорадио» рассказало в местах и историях, которые раньше почти никто не знал.

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Теги: Минск
 
 
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25 марта белорусы будут праздновать 103 года со дня провозглашение БНР.
 
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