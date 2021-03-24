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Неизвестные факты из истории БНР
Источник материала: Хартия'97
Неизвестные факты из истории БНР
25 марта белорусы будут праздновать 103 года со дня провозглашение БНР.
25 марта 1918 года в Минске провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. Как все происходило «Еврорадио» рассказало в местах и историях, которые раньше почти никто не знал.
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25 марта белорусы будут праздновать 103 года со дня провозглашение БНР.
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