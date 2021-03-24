Источник материала: Хартия'97

Польша ответит на задержание главы Союза поляков Беларуси 24.03.2021, 19:27

Об этом заявил глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Польские власти отреагируют на задержание главы Союза поляков Беларуси Анжелики Борис. Об этом заявил глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает «Радио Польша» .

При этом он добавил, что действиям белорусских властей присущи все черты кампании против Польши и поляков.

«Это задержание и обвинения носят абсолютно необоснованный характер. Они направлены против польского меньшинства и являются типичным примером попытки запугивания польской среды и дополнением к кампании против Польши и поляков, которая в последние недели продвигается в белорусских СМИ. Все это указывает на то, что «президент» Беларуси пытается возбудить негативные эмоции, направленные против Польши и польского меньшинства», - отметил Михал Дворчик.

Глава Канцелярии премьер-министра Польши добавил, что еще сегодня Матеуш Моравецкий представит ответные действия, которые намерено предпринять польское правительство.

Анжелика Борис в настоящее время ждет судебного заседания в связи с организацией ярмарки «Казюки» 7 марта. Глава Союза поляков Беларуси была задержана в своей квартире и провела последнюю ночь в отделении милиции в Гродно.

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