Источник материала: Хартия'97

Канада ввела санкции против РФ 24.03.2021, 18:51

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Санкции коснулись Бортникова, Краснова и Золотова.

Правительство Канады внесло в санкционный список директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и еще восемь граждан России. Информация об этом опубликована на сайте МИД страны.

В санкционный список попали также Сергей Кириенко, Игорь Краснов, Андрей Ярин и Виктор Золотов.

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