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Канада ввела санкции против РФ
Источник материала: Хартия'97
Канада ввела санкции против РФ
Санкции коснулись Бортникова, Краснова и Золотова.
Правительство Канады внесло в санкционный список директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и еще восемь граждан России. Информация об этом опубликована на
В санкционный список попали также Сергей Кириенко, Игорь Краснов, Андрей Ярин и Виктор Золотов.
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Санкции коснулись Бортникова, Краснова и Золотова.
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