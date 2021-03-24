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Amnesty International призывает дипломатов вести онлайн-трансляции протестов в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Amnesty International призывает дипломатов вести онлайн-трансляции протестов в Беларуси
25 марта активисты Amnesty International по всему миру проведут акции протеста у белорусских посольств.
Amnesty International распространила
Организация также призывает предприятия, работающие в Беларуси, устроить проверку, чтобы убедиться, что они не вызывают и не способствуют нарушениям прав человека в стране. А международный бизнес призывают гарантировать, что он не будет причастен к каким-либо нарушениям прав человека со стороны белорусских властей в будущем.
25 марта активисты Amnesty по всему миру проведут акции протеста у белорусских посольств и поделятся письмами солидарности с мирными демонстрантами.
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25 марта активисты Amnesty International по всему миру проведут акции протеста у белорусских посольств.
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