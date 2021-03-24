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На белорусско-литовской границе очередь из фур. Произошел сбой в работе баз

24.03.2021 19:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По состоянию на 18:00 у белорусско-литовской границы выезда в ЕС ожидают более полутора тысяч грузовиков. Образование очередей вызвано очередным сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска утром 23 марта. 

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, на данный момент информации о возобновлении функционирования в штатном режиме от сопредельной стороны не поступало. Сейчас все белорусские пункты пропуска на литовском направлении заполнены уже оформленным транспортом, который ожидает возобновления запуска в сопредельную страну.

Количество грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска на границе с Литвой по состоянию на 18:00:

«Каменный Лог» («Мядининкай») — 600;

«Котловка» («Лаворишкес») — 470;

«Бенякони» («Шальчининкай») — 360;

«Привалка» («Райгардас») — 190.

 
 
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По состоянию на 18:00 у белорусско-литовской границы выезда в ЕС ожидают более полутора тысяч грузовиков. Образование очередей вызвано очередным сбоем в работе баз...
 
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