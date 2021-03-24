Художник из Беларуси продает свой отпечаток пальца за 1 млн долларов. И это не рекорд

Источник материала: Onliner

На аукцион выставили не просто отпечаток, а права на произведение искусства, сделанное с помощью технологии невзаимозаменяемых токенов. Так недавно подруга Илона Маска заработала почти 6 млн долларов за 20 минут. И это не рекорд: самый дорогой цифровой лот был продан за 69 млн долларов.

24-летний художник из Беларуси Александр Адамов рассказал на своей странице в соцсетях, что продает на платформе OpenSea оцифрованный отпечаток своего пальца за сумму более 1 млн долларов.

— Нас же заинтриговала возможность скрестить нечто уникальное из физического мира (чем по праву является отпечаток пальца) и технологию, позволяющую подчеркнуть ее в цифровой плоскости. Что из этого выйдет — посмотрим вместе с вами! — пишет художник.

В описании лота парень вспомнил историю картины Рембрандта с сохранившимися на ней отпечатками художника, которую продали на аукционе Sotheby’s за 12 млн долларов.

— Привет! Я художник, Александр Адамов, выставляю свой отпечаток пальца на продажу. В конце концов, отпечаток пальца — это один из уникальных биометрических факторов, которые наиболее широко используются в системах аутентификации и подтверждения личности — от банковских до разблокировки мобильных устройств, — говорится на сайте OpenSea.





Если вам кажется, что 1 млн долларов за отпечаток — это многовато, вот пара других лотов. Художник из США Майк Винкельман (он же Beeple) в марте этого года продал коллаж из 5 тыс. цифровых изображений (которые он делал 5 тыс. дней подряд, не пропустив ни дня) за 69 млн долларов. Пока это рекорд. Также благодаря NFT певица (и девушка Илона Маска по совместительству) Граймс всего за 20 минут заработала 5,8 млн долларов. Именно во столько покупатель оценил 10 произведений искусства.



Работа Beeple под названием Everydays: The First 5000 Days

Уникальность произведения искусства гарантирует технология NFT (Non Fungible Token — невзаимозаменяемый токен), которая оживила и вывела торговлю предметами искусства на новый уровень. Отличие от аукциона с обычными картинами заключается в том, что в данном случае покупатель приобретает не сам предмет искусства, а право на владение им. Самые известные площадки для торговли NFT-шедеврами — OpenSea и Rarible.