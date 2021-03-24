Минобороны России рассекретит документы о ВОВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-морского флота периода Второй мировой войны", сообщили в оборонном ведомстве.

"В министерстве обороны РФ работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и наполнению обобщенных банков данных "Память народа", "Подвиг народа" и "Мемориал" организована в соответствии с новым приказом министра обороны РФ", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

Как пояснили в российском военном ведомстве, новый приказ министра обороны РФ позволит рассекречивать документы не только Великой Отечественной войны, но и всего, что касается Второй мировой войны.

"Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны", - сообщили в министерстве.