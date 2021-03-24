Realme 8 и Realme 8 Pro представлены официально. Цена - от 205 долларов

Источник материала: Tut.by

Представлены новые смартфоны набирающего популярность китайского бренда — Realme 8 и Realme 8 Pro. Об этом пишет FoneArena .

Realme 8

Аппарат оснащается экраном на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей и частотой в 60 Гц, процессором MediaTek Helio G95, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также хранилищем не менее чем в 128 ГБ, есть и версия на 256 ГБ. Карты памяти — поддерживаются. А еще можно установить две nanoSIM-карты. Батарея — 5000 мА·ч, есть 30-ваттная проводная зарядка.

Камера состоит из модулей разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Можно снимать с широким углом обзора. Фронтальный модуль — 16 Мп. Сканер отпечатков встроен в панель, смартфон оснащается разъемом 3,5 мм и может работать максимум в LTE-сетях.

Цена в Индии — от 205 долларов.

Realme 8 Pro

Более продвинутый смартфон с экраном на 6,4 дюйма, встроенным сканером отпечатков, AMOLED-матрицей, но только 60 Гц. Процессор — Snapdragon 720G, оперативной памяти бывает 6 или 8 ГБ, постоянной — 128 или 256 ГБ. Набор слотов такой же — nanoSIM + nanoSIM + microSD.

Батарея — 4500 мА·ч, есть поддержка зарядки 50 Вт. Камера такая: 108 Мп + 8 Мп («ширик») + 2 Мп + 2 Мп. Фронтальный датчик — 16 Мп.

Цена в Индии — от 250 долларов.