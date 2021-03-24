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Маск объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины. После этого курс криптовалюты поднялся до $56 тыс.

24.03.2021 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможность покупки автомобилей Tesla за биткоины появится на сайте компании в США. В других странах такой механизм введут позднее в текущем году, отметил американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск.



Автопроизводитель Tesla добавил возможность оплаты своей продукции биткоинами, пишет Гордон. О нововведении в своем Twitter объявил глава компании Илон Маск 24 марта.  

"Вы теперь можете купить Tesla за биткоины. Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту (валюта, необеспеченная золотом и другими драгоценными металлами. – "ГОРДОН") биткоины, полученные в качестве оплаты", – написал Маск.

Tesla использует только внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом и напрямую управляет узлами биткоинов, отметил Маск. 

Пока такой способ оплаты доступен только для клиентов из США, в других странах он будет введен позднее в текущем году, заявил миллиардер в другом твите.

Возможность оплаты с помощью криптовалюты появится на веб-сайте компании в США, где она доступна наряду с традиционным вариантом оплаты картой, написало издание The Verge. Tesla описала процесс оплаты биткоинами на своем сайте в разделе поддержки. Пользователи смогут сканировать QR-код, копировать и вставлять адрес своего биткоин-кошелька, чтобы провести платеж. Если покупатель отправит другую криптовалюту, транзакция не пройдет.

На фоне объявления компании курс биткоина начал резко расти. Криптовалюта преодолела отметку в $56 тыс., свидетельствуют данные биржи Coindesk на 12.00. 

Маск 19 февраля писал, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения, поскольку он считает биткоин "менее глупой формой ликвидности, чем сбережения в денежных средствах". Глава компании признал, что инвестиции в криптовалюту на $1,5 млрд – это риск для компании из индекса S&P 500".

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Возможность покупки автомобилей Tesla за биткоины появится на сайте компании в США. В других странах такой механизм введут позднее в текущем году, отметил...
 
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