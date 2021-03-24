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Генпрокуратура ответила, будут ли в Беларуси наказывать за критику власти

24.03.2021 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обсуждается закон о противодействии экстремизму.



Фото: Виктор Гилицкий

В Генпрокуратуре прокомментировали, пишет kp.by, будет ли предусмотрена уголовная ответственность за критику власти законе о противодействии экстремизму.

– Норма построена таким образом, что ответственность за деятельность по дискредитации Беларуси, в том числе органов государственной власти, последует за умышленные действия, распространение заведомо ложных сведений. И они должны быть направлены на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, – комментирует начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генеральной прокуратуры Евгения Парамонова.

За простую критику власти, по словам сотрудницы Генпрокуратуры, в Беларуси наказывать не будут. Ведомство интересуют только действия, которые несут угрозу национальной безопасности.

– Простая критика власти не влечет уголовной ответственности. Речь идет об умышленных заведомо ложных сведениях, распространенных публично, - добавляют в Генпрокуратуре.

Законопроект, как ожидается, вскоре поступит на рассмотрение в Палату представителей.
 
 
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Обсуждается закон о противодействии экстремизму.
 
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