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Австралию затопило: как выглядит Сидней и скала Улуру в потоках воды

24.03.2021 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате многодневных проливных дождей около 40 районов штата Новый Южный Уэльс стали похожи на внутреннее море, а со скалы Улуру в центральной Австралии обрушились потоки водопадов.





Сильнейшее наводнение в австралийском штате Новый Южный Уэльс продолжается уже неделю, из затопленных районов эвакуировано более 20 тысяч человек, пишет sputnik.by, один человек погиб, оказавшись заблокированным в автомобиле.

Обильные ливни прошли на юго-востоке Австралии с 19 по 23 марта, разлившиеся реки затопили пригороды Сиднея.

Из-за сложившейся ситуации и наводнения в зоне бедствия закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие магистрали. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".









Фото: © REUTERS / LOREN ELLIOTT
 
 
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В результате многодневных проливных дождей около 40 районов штата Новый Южный Уэльс стали похожи на внутреннее море, а со скалы Улуру в центральной Австралии...
 
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