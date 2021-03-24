Австралию затопило: как выглядит Сидней и скала Улуру в потоках воды

















пишет sputnik.by, один человек погиб, оказавшись заблокированным в автомобиле. Сильнейшее наводнение в австралийском штате Новый Южный Уэльс продолжается уже неделю, из затопленных районов эвакуировано более 20 тысяч человек,sputnik.by, один человек погиб, оказавшись заблокированным в автомобиле.





Обильные ливни прошли на юго-востоке Австралии с 19 по 23 марта, разлившиеся реки затопили пригороды Сиднея.





Из-за сложившейся ситуации и наводнения в зоне бедствия закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие магистрали. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".





































Фото: © REUTERS / LOREN ELLIOTT



















