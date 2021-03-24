«Довел беременную до суицида, заставляя лаять и копать могилу». Шокирующий случай домашнего насилия в России

Источник материала: Tut.by

В начале недели мы вместе с психологом анализировали случаи домашнего насилия, в которых поведение жертвы может быть непонятным для обывателя. Дело в том, что женщины, которые ежедневно попадают в ситуации, которые травмируют их физически и психологически, не всегда способны принимать волевые решения и уж тем более — защищать себя. А значит необходимы превентивные меры и закон, который будет вступать в силу до того, как произойдет необратимое.

Об этом свидетельствует очередной шокирующий случай, которым п оделилась российская правозащитница Алена Попова . Житель Пскова годами издевался над супругой. Она несколько раз обращалась в полицию и каждый раз забирала заявление. Дело так и не было заведено, пока женщина не покончила с собой.

Фото: pinterest.com

— Мужчина довел жену до суицида, избивая ее, заставляя копать себе могилы и лаять под столом, — пишет Алена Попова. — Следствием установлено, что несколько лет мужчина жестоко издевался над своей женой. Он не прекращал своих издевательств даже тогда, когда она была беременна. Он душил ее, бил руками, ногами, металлической кочергой, отверткой, ножом. Мужчина запрещал ей мыться, использовать косметику, общаться со знакомыми. Регулярно, в том числе при посторонних, оскорблял жену, а во время застолий заставлял ее залезать под стол и лаять, как собака. Также обвиняемый несколько раз ночью вывозил жену на кладбище и там заставлял ее копать себе могилу.

Помимо этого, мужчина регулярно бил двух своих маленьких дочерей. А когда уезжал, увозя с собой жену, оставлял детей одних по несколько суток.

Женщина несколько раз обращалась в полицию с заявлениями на мужа, но всякий раз по неизвестным причинам (ну всем нам, кто работает с жертвами насилия, причины известны — это давление насильника) просила не давать ход делу. После очередного жестокого избиения она покончила жизнь самоубийством.

Вот так у нас сейчас в России устроена борьба с домашним насилием. То есть никак. Преступника сажают в тюрьму, когда уже дело дойдет до трупа. У нас нет никаких инструментов профилактики: охранных ордеров, обязательных психологических программ для агрессора, систем отслеживания передвижения агрессора и проч.

А подавляющее большинство чиновников и депутатов считают, что профилактика домашнего насилия помешает существованию в России традиционных семейных ценностей. Закон о защите жертв домашнего насилия принят уже в 156 странах мира, но не в России. В результате огромное число российских женщин остаются один на один с агрессором и часто расплачиваются за это жизнью.

Фото: unsplash.com

Законы должны быть такими, чтобы для выдачи, например, охранного ордера заявление жертвы было не нужно. Если полицейские видят постоянное насилие в семье, они должны принять меры по защите жертвы. И не важно, есть заявление или нет.

Мы требуем принять закон о защите жертв домашнего насилия. До этого момента депутаты, сенаторы и чиновники являются виновными в каждой смерти и в каждой искалеченной судьбе в результате домашнего насилия.

Отметим, что теперь уголовное дело возбуждено. По пункту «б» части 2 статьи 110 УК («Доведение до самоубийства беременной женщины»), пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетних, беременной женщины») и по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними»). По этим статьям агрессор может получить до 15 лет тюрьмы.