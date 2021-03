Источник материала: Хартия'97

Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России 24.03.2021, 20:37

Фото: Autoridad del Canal de Suez / AP

Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в $160 млн.

В ночь на среду, 24 марта, сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и полностью заблокировал движение по нему в обе стороны. После того как Ever Given сел на мель, его развернуло течением поперек прохода, что создало пробку из примерно 100 судов, передает РБК .

Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров следовал из Китая в Роттердам. Технический оператор этого контейнеровоза Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщил, что инцидент произошел в результате порывов сильного ветра.

Днем 24 марта стало известно, что владельцу Суэцкого канала Suez Canal Authority удалось частично снять с мели Ever Given, движение по каналу восстановится, как только оно изменит свою позицию. По мнению аналитика компании Vortexa Артура Ричье, вся операция займет до двух дней, если не возникнет дополнительных проблем.

Перед владельцами и фрахтователями судов сейчас стоит нелегкий выбор: ожидать разрешения проблемы, рискуя понести убытки из-за штрафов за простой, либо воспользоваться альтернативным, но более долгим путем — вокруг мыса Доброй Надежды (это займет дополнительно 15 дней), отмечает Ричье. «Если движение по каналу быстро восстановят, то влияние может быть минимальным, но с каждым часом котировки нефти и фрахта будут расти», — добавил он. Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки.

Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за барр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .