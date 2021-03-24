Источник материала: Хартия'97

Так победим! 1 Игорь Эйдман

24.03.2021, 20:15

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Игорь Эйдман

Что, съели злопыхатели?

Как бы ни клеветали и ни злопыхали заокеанские враги, не все так плохо в России. Есть отрасль, которая уверенно растет.

Как сообщает "Лента.ру", в минувшем году российский сектор услуг пережил максимальное падение за всю историю. Однако не все так плохо. Есть направление, оказавшееся в плюсе. Лидер рынка – ритуальные услуги, рост на 3,8%.

Уверен, это только начало. Ритуальные услуги станут настоящим мотором развития российской экономики. Их рост вытащит и другие отрасли из кризиса. Лесная и деревообрабатывающая промышленность поднимутся на растущем производстве гробов, рестораны и кафе заработают на беспрерывных поминках, музыкантам не даст умереть с голода неизменный "Траурный марш", безработица будет побеждена за счет роста числа копателей могил и работников моргов. Так победим!

Что, съели злопыхатели?

Игорь Эйдман, Facebook

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