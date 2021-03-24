|
На литовской границе стоят в очереди полторы тысячи фур
Источник материала: Хартия'97
На литовской границе стоят в очереди полторы тысячи фур
Очереди вызваны сбоем в работе баз таможенного оформления.
На 18.00, у белорусско-литовской границы въезда в ЕС ожидают более 1,5 тыс. грузовиков,
Очереди вызваны сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска утром 23 марта.
«На данный момент информации о возобновлении функционирования в штатном режиме от сопредельной стороны не поступало», - отметили в Госпогранкомитете.
Все белорусские пункты пропуска заполнены оформленным транспортом, который ожидает выезда. В «Каменном Логе» очередь составляет 600 машин, в «Котловке» - 470, в «Беняконях» - 360, а в «Привалке» - 190.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди вызваны сбоем в работе баз таможенного оформления.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)