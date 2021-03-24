Источник материала: Хартия'97

На литовской границе стоят в очереди полторы тысячи фур 24.03.2021, 20:01

иллюстрационное фото tut.by

Очереди вызваны сбоем в работе баз таможенного оформления.

На 18.00, у белорусско-литовской границы въезда в ЕС ожидают более 1,5 тыс. грузовиков, пишет оспогранкомитет.

Очереди вызваны сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска утром 23 марта.

«На данный момент информации о возобновлении функционирования в штатном режиме от сопредельной стороны не поступало», - отметили в Госпогранкомитете.

Все белорусские пункты пропуска заполнены оформленным транспортом, который ожидает выезда. В «Каменном Логе» очередь составляет 600 машин, в «Котловке» - 470, в «Беняконях» - 360, а в «Привалке» - 190.

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