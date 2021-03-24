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Прокуратура проводит проверку выставки Алеся Пушкина в Гродно

24.03.2021 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура проводит проверку художественной выставки Алеся Пушкина, которая открылась на днях в гродненском "Центре городской жизни".


Фото: hrodna.life

Как рассказывало Еврорадио, 23 марта в "Центр городской жизни" пытались попасть омоновцы, но двери в помещение были закрыты. Кроме того, замечания в адрес учреждения прозвучали и от руководителя Гродненской области Владимира Караника.

Причиной стал портрет Авгена Жихаря, демонстрирующийся на выставке. Авген Жихарь — боец антисоветского послевоенного подполья, отряд которого несколько лет действовал на западе Витебской области.

ГосСМИ называют Жихаря пособником фашистов. 

"В настоящее время выставка в частной галерее, которая в последнее время явно путает культуру с политикой, свернута", — пишет "СБ. Беларусь сегодня".

Как заявил старший помощник прокурора Гродненской области Максим Кирилло, по окончании проверки будет дана "принципиальная оценка: при наличии предусмотренных законом оснований — вплоть до возбуждения уголовного дела".
 
 
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Прокуратура проводит проверку художественной выставки Алеся Пушкина, которая открылась на днях в гродненском "Центре городской жизни".
 
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