Прокуратура проводит проверку выставки Алеся Пушкина в Гродно

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рассказывало Еврорадио, 23 марта в "Центр городской жизни" пытались попасть омоновцы, но двери в помещение были закрыты. Кроме того, замечания в адрес учреждения прозвучали и от руководителя Гродненской области Владимира Караника. КакЕврорадио, 23 марта в "Центр городской жизни" пытались попасть омоновцы, но двери в помещение были закрыты. Кроме того, замечания в адрес учреждения прозвучали и от руководителя Гродненской области Владимира Караника.





Причиной стал портрет Авгена Жихаря, демонстрирующийся на выставке. Авген Жихарь — боец антисоветского послевоенного подполья, отряд которого несколько лет действовал на западе Витебской области.





ГосСМИ называют Жихаря пособником фашистов.





"В настоящее время выставка в частной галерее, которая в последнее время явно путает культуру с политикой, свернута", — пишет "СБ. Беларусь сегодня".





Как заявил старший помощник прокурора Гродненской области Максим Кирилло, по окончании проверки будет дана "принципиальная оценка: при наличии предусмотренных законом оснований — вплоть до возбуждения уголовного дела".