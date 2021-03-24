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Дефицит чипов на мировом рынке достиг критического уровня

24.03.2021 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потребители сталкиваются с ростом цен и нехваткой товаров — от мобильных и игровых консолей до телевизоров и автомобилей.



Фото: Frank Wang

Ситуация начала ухудшаться в прошлом году. Первоначально проблема заключалась во временной задержке поставок чипов — заводы закрылись из-за пандемии.

Однако возобновление запуска производств совпало по времени с новым серьёзным всплеском потребительского спроса — привычки покупателей за время вынужденной изоляции изменились — уровень потребления товаров вырос.

Факторы, пишет dev.by, которые спровоцировали кризис и нехватку полупроводников:

инвестирование автопроизводителей в высокотехнологичные электромобили,
бум продаж телевизоров и домашних компьютеров,
запуск новых игровых консолей и мобильных телефонов с поддержкой 5G.
Проблемы с нехваткой ощутили даже такие ИТ-монстры как Apple с оборотом в $2 трлн, крупнейший в мире потребитель полупроводников (на их покупку купертиновцы тратят $58 млрд в год). Из-за дефицита компания была вынуждена отложить запуск разрекламированного iPhone 12 на два месяца.

Ford сократила смены на двух автомобильных заводах и заявила, что прибыль компании может упасть до $2,5 млрд в этом году из-за нехватки микросхем, по этой же причине приостановлены заводы Nissan в Мексике и США. General Motors заявила, что может потерять до $2 млрд долларов из-за дефицита на рынке полупроводников.

Вся мировая автомобильная промышленность покупает чипы на сумму около $37 млрд, при этом крупнейшие игроки, такие как Toyota и Volkswagen, тратят на них более $4 млрд каждая.

В феврале Sony, которая вместе с другими производителями консолей ощутила нехватку запасов, заявила, что может не достичь плановых показателей продаж новой PS5 из-за проблем с поставками полупроводников. Xbox от Microsoft заявила, что, по её прогнозам, проблемы с поставками сохранятся как минимум до второй половины года.

Однако наиболее серьёзно кризис полупроводников отразился на Samsung, которая является вторым по величине покупателем микросхем в мире после Apple. Ранее на этой неделе компания заявила, что, возможно, ей придется отложить выпуск нового смартфона из-за дефицита, несмотря на то, что она одновременно является одним из крупнейших производителей чипов в мире.

Ежегодные продажи полупроводников Samsung оценивают в $56 млрд, при этом компания самостоятельно потребляет эту продукцию на сумму $36 млрд долларов.

По мнению экспертов, нет никаких признаков того, что предложение полупроводников быстро догонит спрос. Цены на товары тем временем будут расти, в частности, автомобили и телефоны будут стоить дороже.
 
 
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Потребители сталкиваются с ростом цен и нехваткой товаров — от мобильных и игровых консолей до телевизоров и автомобилей.
 
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