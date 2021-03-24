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Белорусам приходят сообщения якобы от имени Тихановской и «Голоса». Их уже назвали фейком
Источник материала: Tut.by
Читатели десятками присылают в редакцию сообщения от имени Светланы Тихановской, платформы «Голос» и автора популярного телеграм-канала, признанного экстремистским. Тихановская, платформа «Голос» и автор упомянутого канала уже назвали сообщения фейком.
Во всех случаях текст абсолютно одинаков. «Гражданам Новой Беларуси» сообщают, что их телефоны внесены в базу данных «Голоса», и обещают сообщить некий план действий.
Представители платформы «Голос»
Офис Светланы Тихановской также
Ранее фейковые сообщения
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Ранее ложные сообщения приходили от имени TUT.BY и других ресурсов.
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