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Белорусам приходят сообщения якобы от имени Тихановской и «Голоса». Их уже назвали фейком

24.03.2021 21:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели десятками присылают в редакцию сообщения от имени Светланы Тихановской, платформы «Голос» и автора популярного телеграм-канала, признанного экстремистским. Тихановская, платформа «Голос» и автор упомянутого канала уже назвали сообщения фейком.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Josh Felise / Unsplash

Во всех случаях текст абсолютно одинаков. «Гражданам Новой Беларуси» сообщают, что их телефоны внесены в базу данных «Голоса», и обещают сообщить некий план действий.

Представители платформы «Голос» сообщили в своем телеграм-канале, что не имеют к рассылке никакого отношения. И уточнили, что доступа к телефонам пользователей не имеют даже разработчики самого «Голоса» — данные наших пользователей надежно зашифрованы и хранятся на серверах Amazon.

Офис Светланы Тихановской также назвал рассылку фейком, напомнив, что вся коммуникация Тихановской идет через ее официальные аккаунты в соцсетях. Владелец популярного телеграм-канала, признанного экстремистским, посоветовал удалять такие сообщения и заносить контакты, приславшие их, в черный список.

Ранее фейковые сообщения приходили пользователям якобы от имени TUT.BY.

 
 
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Ранее ложные сообщения приходили от имени TUT.BY и других ресурсов.
 
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