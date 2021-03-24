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Экология, культура, коррупция: белорусские школьники предложили свои законопроекты
24.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Со школьной скамьи – в сенаторы. Белорусские ученики оценили работу парламента и даже предложили свои законопроекты. Молодежь волнуют вопросы экологии, культуры и коррупции. На эти темы больше всего сочинений прислали на конкурс в Совет Республики, передает телеканал «МИР 24».
«Это же великолепно. А для нас это тоже важно. Мы услышали, как они воспринимают работу членов Совета Республики, как они ее оценивают», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
Такой творческий подход поможет юным белорусам познакомиться с органами власти, а сенаторам – понять, каким будущее страны видят дети.
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Ребята прислали сочинения на конкурс в Совет Республики.
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