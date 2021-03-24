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Экология, культура, коррупция: белорусские школьники предложили свои законопроекты

24.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Со школьной скамьи – в сенаторы. Белорусские ученики оценили работу парламента и даже предложили свои законопроекты. Молодежь волнуют вопросы экологии, культуры и коррупции. На эти темы больше всего сочинений прислали на конкурс в Совет Республики, передает телеканал «МИР 24».

«Показалось очень интересным поучаствовать в таком конкурсе, вообразить себя в такой должности, отчасти пофантазировать, найти для себя какую-то новую информацию. В своей работе я подняла несколько вопросов. На первом месте экология», – рассказала победительница конкурса Надежда Демидюк.

«Это же великолепно. А для нас это тоже важно. Мы услышали, как они воспринимают работу членов Совета Республики, как они ее оценивают», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Такой творческий подход поможет юным белорусам познакомиться с органами власти, а сенаторам – понять, каким будущее страны видят дети.



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Теги: знакомства
 
 
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Ребята прислали сочинения на конкурс в Совет Республики.
 
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