Роман Головченко: Кинопроизводство в Беларуси должно быть рентабельным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кинопроизводство в Беларуси должно быть рентабельным. Так считает премьер-министр страны Роман Головченко. Он сегодня посетил национальную киностудию «Беларусьфильм», передает телеканал «МИР 24».

Премьер-министру показали оружейные мастерские и хранилища – пистолеты и ружья настоящие, правда, выхолощенные. Кроме того, Роман Головченко побывал в костюмерных, оценил съемочные павильоны – их на Беларусьфильме пять, монтажные аппаратные и звукозаписывающие студии. Здесь могут одновременно снимать три полнометражных художественных картины, три документальных и три мультфильма.

Однако посетовал премьер, блокбастеров белорусского производства – таких, чтобы имели коммерческий успех – в прокате пока нет. А хотелось бы.

«Киностудия – это такое же коммерческое предприятие, которое выпускает продукт, который должен быть востребован. Как завод МТЗ выпускает трактор, МАЗ выпускает грузовик, соответственно, киностудия выпускает фильм. Фильм – это ее товар, и этот товар должен быть рентабельным и продаваемым», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

На совещании с руководством «Беларусьфильма» премьер-министр обсудил вопросы господдержки и условия развития киноиндустрии в стране. С тем, что студия сегодня работает не на полную мощь, согласен и ее директор Владимир Карачевский. Надо активнее продвигать себя на внешних рынках, чтобы на «Беларусьфильме» чаще снимали зарубежные заказчики, считает он. Ведь локации «Беларусьфильма» для своих съемок часто выбирают российские кинопроизводители, а еще съемочные группы из Казахстана и Узбекистана.

За все время существования на «Беларусьфильме» выпустили более 650 художественных, около двух тысяч документальных и примерно 300 анимационных фильмов. Самые знаковые – «Приключения Буратино», «Белые росы» и «В августе 44-го».