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Необычные скорые со спецзащитой замечены в Минске

24.03.2021 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На стоянке санитарного транспорта возле комплекса «Колизей» в столице замечены необычные автомобили скорой медицинской помощи с мощными «кенгурятниками», защищающими фары головного света. Что это за машины и какому ведомству они принадлежат?

Базовые фургоны — это MAN TGE, «близнецы» Volkswagen Crafter, собираемые на польском заводе Volkswagen в городе Вжесня.

Как минимум одна карета скорой помощи на базе MAN TGE с прошлого года работает в Минской области. Периодически ее можно видеть и на столичных улицах. Однако этот автомобиль точно медицинский и точно принадлежит Минздраву. Никакой спецзащиты у него нет.

Необычные скорые со спецзащитой замечены в Минске

Пока невозможно точно определить, какое ведомство является заказчиком защищенной медтехники со стоянки у «Колизея» — Минздрав, или, например, медицинская служба Внутренних войск МВД, или другое. Не совсем понятным остается и назначение фронтальной защиты медицинских машин для работы в городе.

 
 
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На стоянке санитарного транспорта возле комплекса «Колизей» в столице замечены необычные автомобили скорой медицинской помощи с мощными «кенгурятниками»,...
 
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