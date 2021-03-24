Белорусско-британская Gismart стала партнером Snapchat и выпустила новую игру

Источник материала: Onliner

IT-компания Gismart заключила договор с владельцами социальной платформы Snapchat о выпуске игр для этой площадки. Разработчики уже запустили первую игру в рамках партнерства — Crazy Run. Об этом сообщает издание Venture Beat.

Кроме выпуска партнерских игр компания Gismart займется также добавлением «битмодзи» в свои представленные ранее продукты. Так, персонализированные эмодзи добавят в гиперказуальную игру Perfect Expert 3D (у которой в среднем три миллиона игровых сессий ежедневно).

По данным компании Snap, владеющей Snapchat, с апреля 2019-го по июнь прошлого года на платформе запускали игры более ста миллионов человек.

Crazy Run стала второй игрой от Gismart для Snapchat, а первым продуктом была Color Galaxy.



