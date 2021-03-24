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Кирилл Рудый — об идее автономного белорусского интернета: технически несложно
Источник материала: Партизан
Сделать в Беларуси автономный интернет технически возможно.
Кирилл Рудый / Посольство Беларуси в Китае
Об этом в комментарии сайту onliner.by
Как известно, в Китае доступ к иностранным сайтам ограничивается в рамках проекта "Золотой щит". Пользователям в Китае недоступны ни соцсети вроде Фейсбука, ни даже Википедия.
Могут ли белорусские власти пойти китайским путем?
"Технически это несложно, я думаю. С другой стороны, есть привычка госорганов и людей, принимающих такие решения. Ограничиться только белорусскими ресурсами будет сложно. Так что вероятность мала, думаю, мы перешли этот этап", — прокомментировал эту идею Кирилл Рудый.
Идею белорусского интернета, подконтрольного властям, высказал в феврале 2021-го гомельский военный комиссар Андрей Кривоносов. Позже белорусские власти заявили, что создадут государственный орган по регулированию цифровой сферы и будут при этом максимально учитывать китайский опыт.
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Сделать в Беларуси автономный интернет технически возможно.
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