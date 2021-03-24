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Фильм о протестах в Беларуси попал в программу кинофестиваля в Канаде

24.03.2021 21:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Документальный фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Кураж» («Смелость») попал в программу международного фестиваля документального кино Hot Docs в Канаде. Об этом автор картины сообщил у себя в Facebook.

Белорусский режиссер Алексей Полуян поделился в социальных сетях, что после успешной мировой премьеры на Берлинале фильм «Кураж» продолжит фестивальную жизнь. Его также покажут на одном из крупнейших кинофестивалей документального кино в Северной Америке — канадском Hot Docs.

Главные герои фильма «Кураж» — актеры Белорусского свободного театра Марина Якубович и Павел Городницкий, а также Денис Тарасенко — проходят через самое тревожное время в белорусской истории начала XXI века. Режиссер Алексей Полуян вместе с оператором Таней Гаврильчик, наблюдая за жизнью героев, фиксирует важнейшие этапы белорусского протеста: предвыборные надежды, брутальные действия силовиков 9−11 августа, многотысячные мирные демонстрации, все сильнее и сильнее раскручивающийся маховик репрессий.

Фильм начинается с архивных кадров протестов 1996 года и заканчивается посвящением: «Памяти жертв, убитых белорусским режимом». Ранее режиссер Алексей Полуян рассказывал:

— Гэта вельмі асабісты для мяне дакументальны фільм пра трох мастакоў, чалавечымі і прафесійнымі прынцыпамі якіх я захапляюся. У фільме я фіксую рэчаіснасць, у якой яны апынуліся. Героі пражываюць усе эмацыйныя працэсы, знаёмыя кожнаму з нас: ад эйфарыі да безнадзейнасці, ад страху да бясстрашнасці. Мне было вельмі важна зрабіць хроніку ўнікальнага часу мірнага паўстання беларускай нацыі супраць несправядлівасці і прыгнёту правоў чалавека.

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Документальный фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Кураж» («Смелость») попал в программу международного фестиваля документального кино Hot Docs в Канаде....
 
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