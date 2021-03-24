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Gismart заключил сделку со Snapchat и запустил новую игру на платформе
Источник материала: Tut.by
Gismart договорился с компанией Snap о создании игр для ее соцсети, сообщает
Помимо этого, британский разработчик запустил на Snapchat свою вторую игру под названием
В рамках сделки Gismart будет выпускать игры на Snapchat и интегрировать Bitmoji в собственные тайтлы, начиная с гиперказуалки
Софт-запуск игры прошел в этом феврале. Разработчикам удалось удвоить показатели удержания геймеров за счет добавления социальных функций. Crazy Run уже набрала 7 млн пользователей.
Первая игра Gismart на Snарсhat — Color Galaxy — вышла летом 2019 года, глобальный релиз состоялся в феврале 2020 года. За этот период она набрала 41 млн уникальных пользователей, которые суммарно провели за игрой более 15,5 млн часов.
Представитель Snapchat рассказал VB, что в игры в соцсети — с друзьями и незнакомыми людьми — играет довольно большой процент из ее 265 млн ежедневных пользователей. Всего на платформе Snap более 25 игр, которые монетизируются при помощи рекламы.
Gismart — мобильный разработчик и паблишер со штаб-квартирой в Лондоне. Продукты компании насчитывают 800 млн скачиваний. Всего в офисах Gismart в Лондоне, Киеве, Пекине и Минске работают 380 сотрудников. Играми для Snap заняты около 20 человек.
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В рамках сделки Gismart будет выпускать игры на Snapchat и интегрировать Bitmoji в собственные тайтлы.
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