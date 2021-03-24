В отношении адвоката Дмитрия Лаевского возбуждено дисциплинарное производство

В отношении адвоката Дмитрия Лаевского, который защищает экс-банкира и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико и юриста Максима Знака, возбудили дисциплинарное производство.



Дмитрий Лаевский. Фото: facebook.com/laevski.by.

Как сообщил Лаевский БелаПАН , об этом ему стало известно сегодня на заседании совета Минской городской коллегии адвокатов, куда защитник был вызван.

«Поводом стал пост в «Фейсбуке» по теме моего несогласия с проектом изменений в законодательство об адвокатуре», — отметил Лаевский.

Как сообщалось, с начала марта при Минюсте началась массовая аттестация адвокатов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированных делам. На текущий момент из более чем двадцати вызванных на комиссию адвокатов ее прошли лишь трое, еще шестеро прошли аттестацию условно. Действие адвокатских лицензий остальных, в числе которых один из самых известных адвокатов страны Сергей Зикрацкий, подлежит прекращению.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой — Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других защитников Колесниковой — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела.

Кроме того, лицензий лишены адвокаты Юлия Леванчук, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон и другие.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI), Фонд Дж.Клуни «За справедливость» (CFJ), организация Lawyers for Lawyers (Нидерланды) вместе с Юридическим обществом Англии и Уэльса, Совет адвокатур и юридических ассоциаций Европы (CCBE), Хельсинкский фонд прав человека, а также авторитетные российские адвокаты.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в громких политических делах, говорилось в докладе верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, подготовленном к 46-й сессии Совета ООН по правам человека (прошла 22 февраля — 23 марта в Женеве).