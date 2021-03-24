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Пустующий дом в деревне можно будет купить за одну базовую величину

24.03.2021 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 24 марта подписал указ № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами».

 

Пустующий дом в деревне можно будет купить за одну базовую величину
Фото: rh.by.

 

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, документом упрощается порядок отчуждения гражданами принадлежащих им жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года (даты вступления в силу закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»). Отчуждаться такие дома могут без наличия правоудостоверяющих документов на них при условии внесения сведений о жилых домах в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного комитета либо их возведения на земельных участках, предоставленных в соответствии с законодательством (независимо от государственной регистрации прав на эти участки).

Регистрировать договоры отчуждения будут исполкомы по месту нахождения жилых домов без взимания платы, а оформлять правоудостоверяющие документы на него и земельный участок должен будет покупатель.

«Указом также обеспечивается создание условий для вовлечения в оборот жилых домов, пустующих три года и более или находящихся в аварийном состоянии, а также занимаемых ими земельных участков. Предусмотрен соответствующий алгоритм работы исполкомов по выявлению таких домов и включению их в Единый реестр пустующих домов. Доступ к этой базе данных будет предоставляться заинтересованным на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

Пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до 1 базовой величины. Облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за 1 базовую величину. Покупателю такого дома по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты на срок до 3 лет без индексации платежей.

Снос не пригодных для использования пустующих домов не выше двух этажей допускается без разработки проектной документации.

 
 
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Александр Лукашенко 24 марта подписал указ № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами».  
 
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