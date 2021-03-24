ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Средняя зарплата снижается два месяца подряд: она все дальше от «всем попиццот»

24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

С начала года средняя зарплата упала на 197,5 рубля.

Средняя зарплата снижается два месяца подряд: она все дальше от «всем попиццот»

В феврале средний заработок составил 1277,1 рубля, сообщает Белстат. По сравнению с январем он снизился на 12,9 рубля (примерно на 1%).

В пересчете на доллары по сегодняшнему курсу зарплата в феврале – это около $488.

Таким образом в нынешнем году средний заработок не дотягивает даже до уровня в $500, который впервые был достигнут в Беларуси больше десяти лет назад. 

Грядут существенные изменения для работников бюджетных организаций. Не обойдется без оптимизации

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналіста Дзяніса Івашына прызналі палітвязьнем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by