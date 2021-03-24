Средняя зарплата снижается два месяца подряд: она все дальше от «всем попиццот»

Источник материала: Салiдарнасць

С начала года средняя зарплата упала на 197,5 рубля.





В феврале средний заработок составил 1277,1 рубля, сообщает Белстат. По сравнению с январем он снизился на 12,9 рубля (примерно на 1%).

В пересчете на доллары по сегодняшнему курсу зарплата в феврале – это около $488.

Таким образом в нынешнем году средний заработок не дотягивает даже до уровня в $500, который впервые был достигнут в Беларуси больше десяти лет назад.

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