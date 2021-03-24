|
Средняя зарплата снижается два месяца подряд: она все дальше от «всем попиццот»
24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
С начала года средняя зарплата упала на 197,5 рубля.
В феврале средний заработок составил 1277,1 рубля, сообщает Белстат. По сравнению с январем он снизился на 12,9 рубля (примерно на 1%).
В пересчете на доллары по сегодняшнему курсу зарплата в феврале – это около $488.
Таким образом в нынешнем году средний заработок не дотягивает даже до уровня в $500, который впервые был достигнут в Беларуси больше десяти лет назад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года зарплата упала на 197,5 рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)