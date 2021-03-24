Источник материала: Хартия'97

Геологи пожарили хот-доги во время извержения вулкана 24.03.2021, 21:39

Исландцы разложили сосиски прямо на горячей лаве.

Исландские геологи пожарили себе хот-доги во время извержения вулкана Фаградальсфьядль. Видео произошедшего опубликовал CBS Miami.

Ученые, изучающие извержение недавно проснувшегося вулкана, непрерывно находятся возле природного объекта уже несколько дней. В воскресенье, 21 марта, геологи решили устроить себе небольшой пикник и пожарить хот-доги.

Исландцы разложили сосиски прямо на застывшей, но тем не менее горячей лаве. Чтобы поджарить булочки, они подложили под них фольгу.

Извержение вулкана, который находится всего в 30 километрах от Рейкьявика, притянуло к нему сотни местных туристов. Жители делают фотографии и видео на память, а также активно делятся ими в социальных сетях.

В последние дни выбросы лавы особенно активизировались, что, по мнению ученых, может говорить о скором завершении активности Фаградальсфьядля. Последнее извержение произошло шесть тысяч лет назад.

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