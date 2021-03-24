Источник материала: Хартия'97

Лявон Вольский выпустил песню «Героі нашай зямлі» 24.03.2021, 21:27

Фото: novychas.by

Видеофакт.

Лявон Вольский выпустил новую песню «Героі нашай зямлі»

«Нашая зямля заўжды была багатая на герояў. Злачынцаў таксама хапала, але размова не пра іх. Нашыя слаўныя героі ваявалі, змагаліся за волю, пісалі кнігі і музыку, стваралі лепшую будучыню. Так было і будзе заўсёды. Нашыя героі і цяпер жывуць сярод нас», - говорится в описании к песне.

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