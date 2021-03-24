Белорусам приходят сообщения якобы от имени Тихановской и «Голоса». Их уже назвали фейком





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Josh Felise / Unsplash





пишет TUT.BY. «Гражданам Новой Беларуси» сообщают, что их телефоны внесены в базу данных «Голоса», и обещают сообщить некий план действий. Во всех случаях текст абсолютно одинаков,TUT.BY. «Гражданам Новой Беларуси» сообщают, что их телефоны внесены в базу данных «Голоса», и обещают сообщить некий план действий.





Представители платформы «Голос» сообщили в своем телеграм-канале, что не имеют к рассылке никакого отношения. И уточнили, что доступа к телефонам пользователей не имеют даже разработчики самого «Голоса» — данные наших пользователей надежно зашифрованы и хранятся на серверах Amazon.

Офис Светланы Тихановской также назвал рассылку фейком, напомнив, что вся коммуникация Тихановской идет через ее официальные аккаунты в соцсетях. Владелец популярного телеграм-канала, признанного экстремистским, посоветовал удалять такие сообщения и заносить контакты, приславшие их, в черный список.





Ранее фейковые сообщения приходили пользователям якобы от имени TUT.BY.



