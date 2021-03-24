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"Клуб испытывает серьезные финансовые трудности". "Гранит" обратился за помощью к общественности, но затем удалил письмо

24.03.2021 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Гранит" выступил с обращением, в котором попросил у общественности оказать финансовую помощь клубу.




Позже письмо было удалено из соцсетей команды.

В сложные времена всегда очень важна поддержка.

Небезызвестно — наш клуб испытывает серьезные финансовые трудности, в решении которых мы просим поддержки у всех тех, кому небезразлична судьба нашей команды и ее многолетняя история.

"Гранит" всегда славился именами игроков, которые впоследствии совершенствовались и уходили в команды рангом выше, где достигали больших высот.

Не хотелось бы терять то, что нарабатывалось и создавалось годами усилиями многих людей.

На сегодняшний день мы обращаемся за помощью к нашим действующим и потенциальным спонсорам, федерации футбола, другим футбольным клубам. Наша база может стать хорошей стартовой площадкой для начинающих игроков, где футболисты получат необходимый игровой опыт.

Если нам будет оказана финансовая помощь, мы наладим баланс, погасим имеющиеся долги и спокойно начнем чемпионат.
Надеемся на понимание всех тех, кому важна судьба нашего клуба и футбола в целом, — цитирует сообщение "Белорусский минор".
 
 
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"Гранит" выступил с обращением, в котором попросил у общественности оказать финансовую помощь клубу.
 
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