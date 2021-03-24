Глава РСПП считает, что в Беларуси усиливается размежевание между частным и госбизнесом









"У нас есть информация, что госпредприятия, которые пользуются услугами частных компаний, устными рекомендациями подвигаются к взаимодействию с государственными исполнителями или поставщиками в приоритетном порядке", - заявил Швец во время круглого стола "Коммуникации бизнеса в период турбулентности. Может ли бизнес быть вне политики?" в среду.





пишет interfax.by, что "это говорит о дальнейшем размежевании двух сегментов экономики, а деление "свой" (государственный) и "чужой" (частный) сохраняется и усугубляется. Он отметил,interfax.by, что "это говорит о дальнейшем размежевании двух сегментов экономики, а деление "свой" (государственный) и "чужой" (частный) сохраняется и усугубляется.





По словам председателя бизнес-союза, на сегодняшний день государственный и частный бизнес "существуют в разных плоскостях применения законодательства".

Швец уточнил, что это касается налогового и таможенного администрирования, а также целого ряда иных направлений.



