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Глава РСПП считает, что в Беларуси усиливается размежевание между частным и госбизнесом

24.03.2021 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси участились случаи устных указаний государственных органов руководителям предприятий отдавать приоритет сотрудничеству с госкомпаниями вместо частных, утверждает председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец.



"У нас есть информация, что госпредприятия, которые пользуются услугами частных компаний, устными рекомендациями подвигаются к взаимодействию с государственными исполнителями или поставщиками в приоритетном порядке", - заявил Швец во время круглого стола "Коммуникации бизнеса в период турбулентности. Может ли бизнес быть вне политики?" в среду.

Он отметил, пишет interfax.by, что "это говорит о дальнейшем размежевании двух сегментов экономики, а деление "свой" (государственный) и "чужой" (частный) сохраняется и усугубляется.

По словам председателя бизнес-союза, на сегодняшний день государственный и частный бизнес "существуют в разных плоскостях применения законодательства".

Швец уточнил, что это касается налогового и таможенного администрирования, а также целого ряда иных направлений.
 
 
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В Беларуси участились случаи устных указаний государственных органов руководителям предприятий отдавать приоритет сотрудничеству с госкомпаниями вместо...
 
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