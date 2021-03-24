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Глава РСПП считает, что в Беларуси усиливается размежевание между частным и госбизнесом
Источник материала: Партизан
В Беларуси участились случаи устных указаний государственных органов руководителям предприятий отдавать приоритет сотрудничеству с госкомпаниями вместо частных, утверждает председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец.
"У нас есть информация, что госпредприятия, которые пользуются услугами частных компаний, устными рекомендациями подвигаются к взаимодействию с государственными исполнителями или поставщиками в приоритетном порядке", - заявил Швец во время круглого стола "Коммуникации бизнеса в период турбулентности. Может ли бизнес быть вне политики?" в среду.
Он отметил,
По словам председателя бизнес-союза, на сегодняшний день государственный и частный бизнес "существуют в разных плоскостях применения законодательства".
Швец уточнил, что это касается налогового и таможенного администрирования, а также целого ряда иных направлений.
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В Беларуси участились случаи устных указаний государственных органов руководителям предприятий отдавать приоритет сотрудничеству с госкомпаниями вместо...
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