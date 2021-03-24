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Краевед и меценат из Островца Алесь Юркойть вышел на свободу после шести лет колонии

24.03.2021 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 марта после 6-летнего заключения вышел на свободу известный краевед и меценат из Островецкого района Алесь Юркойть.



Весной 2015 года было задержано более полусотни сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог». Против таможенников возбудили пять уголовных дел за содействие в «контрабанде цветов», пишет «Радыё Свабода».

В сентябре 2017-го Алеся Юркойтя осудили на 7 лет по так называемому «цветочному делу». Он был в числе четверых таможенников, которые не признали вины и доказывали, что они не брали взяток.

Алесь Юркойть известен как общественный и культурный деятель, один из моторов белорусской национальной жизни в регионе. Проводил пленэры, курсы «Мова нанова», создал «Вільняр» — единственную в Островецком районе краеведческую организацию.

По убеждению его соратников и единомышленников, он оказался за решеткой по принципу «коллективной ответственности».

У Алеся Юркойтя и его жены Анны трое детей. Почти 20 лет он работал инспектором на Ошмянской таможне.

Установил памятные камни и мемориальные доски поэтам Казимиру Сваяку в Вильнюсе и Янке Былине в Клющанах; открыл музей братьев Стаповичей в деревне Барани; организовал международные пленэры живописцев и скульпторов, поэтический слэм, лекции, книжные презентации, экскурсии; установил памятник в деревне Слободка к юбилею восстания Кастуся Калиновского; отыскал 20-ю точку Дуги Струве; организовал «Касінэрскі фэст».


Перевод НН
 
 
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24 марта после 6-летнего заключения вышел на свободу известный краевед и меценат из Островецкого района Алесь Юркойть.
 
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