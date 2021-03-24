Краевед и меценат из Островца Алесь Юркойть вышел на свободу после шести лет колонии









пишет «Радыё Свабода». Весной 2015 года было задержано более полусотни сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог». Против таможенников возбудили пять уголовных дел за содействие в «контрабанде цветов»,«Радыё Свабода».





В сентябре 2017-го Алеся Юркойтя осудили на 7 лет по так называемому «цветочному делу». Он был в числе четверых таможенников, которые не признали вины и доказывали, что они не брали взяток.





Алесь Юркойть известен как общественный и культурный деятель, один из моторов белорусской национальной жизни в регионе. Проводил пленэры, курсы «Мова нанова», создал «Вільняр» — единственную в Островецком районе краеведческую организацию.





По убеждению его соратников и единомышленников, он оказался за решеткой по принципу «коллективной ответственности».





У Алеся Юркойтя и его жены Анны трое детей. Почти 20 лет он работал инспектором на Ошмянской таможне.





Установил памятные камни и мемориальные доски поэтам Казимиру Сваяку в Вильнюсе и Янке Былине в Клющанах; открыл музей братьев Стаповичей в деревне Барани; организовал международные пленэры живописцев и скульпторов, поэтический слэм, лекции, книжные презентации, экскурсии; установил памятник в деревне Слободка к юбилею восстания Кастуся Калиновского; отыскал 20-ю точку Дуги Струве; организовал «Касінэрскі фэст».









Перевод НН