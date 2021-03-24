ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Взломали, но непонятно, что именно. Что происходит с Petitions.by?

24.03.2021 21:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня вечером некоторые медиа написали о взломе сайта Petitions.by. Якобы с сайта утекли персональные данные 600 тыс пользователей.



Одним из первых такую новость опубликовала «Наша Нiва», пишет dev.by. Издание ссылалось на некую рассылку, полученную от Petitions.by:

«У сувязі з непрадбачанай сітуацыяй у працы нашай каманды ў адкрытым доступе аказаліся даныя больш чым 600 тысяч акаўнтаў. Мы прыносім свае выбачэнні. Будзьце пільнымі, гэтымі данымі могуць скарыстацца махляры. Каб не стаць ахвярай падману, мы просім вас не пераходзіць па невядомых спасылках, не адказваць на званкі і паведамленні з незнаёмых нумароў».  

Как пояснили dev.by в Petitions.by, такую рассылку они не распространяли. Видимо, факт взлома всё-таки был — кто-то получил доступ к правам модератора, ответственного за рассылку. Общий масштаб утечки данных (если она была) пока неизвестен. Разработчики разбираются в ситуации. 

В данный момент сайт для сбора подписей под петициями не открывается.   
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вечером некоторые медиа написали о взломе сайта Petitions.by. Якобы с сайта утекли персональные данные 600 тыс пользователей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусско-британская Gismart стала партнером Snapchat и выпустила новую игру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by