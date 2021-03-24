Кругом враги. Белорусские власти вешают собак на поляков и «бэчебэшников»

Белорусские власти пошли в яростную пиар-атаку на тех, кого они трактуют как внешних и внутренних врагов. Обостряется конфликт с Варшавой, в Гродно арестована глава неофициального Союза поляков Анжелика Борис. А тех белорусов, что сделали символом протеста против режима бело-красно-белый (БЧБ) флаг, пропаганда пытается поставить на одну доску с нацистами. Короче, кругом враги — и по ту сторону границ, и внутри страны.



Власти используют в своих пропагандистских целях даже трагедию Хатыни.

Власти тщатся выдать свое раздражение Западом за массовое народное негодование. 24 марта провластная публика пикетировала дипмиссии Польши и Литвы. Как сообщали госСМИ, «патриоты требуют прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси».

Днем ранее люди с государственными флагами устроили пикеты возле посольств США и Украины. У американской дипмиссии, в частности, были видны плакаты «Цветные революции в Беларуси не пройдут», «Нет оправдания нацизму». Последнее — явно не по адресу, поскольку Штаты воевали против Гитлера. Но в эти дни спекуляции на тему нацизма аж зашкаливают.

С самого начала прошлогодних протестов их участников рисовали марионетками в руках западных кукловодов (забыв, что до выборов 9 августа твердили о российских кукловодах). Теперь пошли дальше: людей, выступающих за честные выборы и прочие перемены в стране, стали усилено изображать духовными наследниками нацистов и их прислужников.

Удар по польской диаспоре

У Александра Лукашенко к Польше давнее недоверие. Еще в 2012 году он утверждал, что «поляки и сегодня имеют карты, где их территория — до Минска».

А когда в августе прошлого года белорусы вышли на протесты, посчитав президентские выборы сфальсифицированными, Польша стала излюбленной мишенью для обвинений во вмешательстве. Лукашенко начал заявлять, что поляки намерены оттяпать как минимум Гродненскую область, что в Гродно уже вывешиваются их флаги и что он вынужден для упреждения агрессии перебрасывать войска к западной границе.

Новый виток конфронтации с Варшавой начался в марте, когда белорусские власти выслали сначала польского консула Ежи Тимофеюка из Бреста, а потом — в рамках обмена дипломатическими ударами — еще двух дипломатов этой страны из Гродно. Тимофеюка обвинили в том, что он участвовал в мероприятии, на котором восхваляли-де убивавшего белорусов офицера Армии Крайовой Ромуальда Райса. При этом польская сторона заверяет, что о Райсе там и не заикались.

Так или иначе, но эта история стала толчком к давлению на польскую диаспору. Свежий пример — арест известной ее представительницы Борис на 15 суток за организацию традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки 2021». Понятно, что это возмутило Варшаву.

В подобном стиле Минск в последние месяцы старается побольнее уесть Литву (в частности, ее решено лишить доходов от перевалки белорусских нефтепродуктов ), раз за разом цепляет Украину (откуда якобы идут тонны оружия для деструктивных элементов внутри Беларуси).

В этом безумии есть своя система

На первый взгляд, в этом раздувании свар с соседями нет никакого рационального смысла. Зачем сжигать последние мосты, добивать остатки многовекторности ?

Тем более что в отношениях с Москвой дела обстоят отнюдь не безоблачно. Во-первых, она не торопится осыпать щедротами, а деньги позарез нужны. Во-вторых, судя по симптомам, Кремль закулисно поддавливает Лукашенко (как бы тот это ни отрицал) по ряду чувствительных для него вопросов — от продажи активов и углубления интеграции до транзита власти .

То есть у Минска обостряется нужда разблокировать западный вектор. А тут — камень за камнем в огороды соседей, входящих в ЕС и НАТО (и смотрящей в ту сторону Украины).

Но, как говаривал герой Шекспира, «во всем безумье этом есть своя система». Во-первых, и внешнеполитическими скандалами, и даже умножением числа политзаключенных Минск повышает ставки для последующего торга с Западом.

Если взять конфликт с Варшавой, то расчет на то, что теперь у польских властей голова будет болеть не столько о поддержке белорусской оппозиции и санкциях против Минска, сколько о том, как вывести из-под удара свою диаспору. И если в итоге ее оставят в относительном покое, прекратят громить ее культурно-образовательную инфраструктуру, то это уже будет казаться благом.

Во-вторых, изображая поляков в нехорошем свете, вешая на них собак (зарятся на нашу территорию, поют славу убийцам белорусов и пр.), режим и его пропаганда переводят стрелки и смещают фокус внимания белорусской аудитории. Ее отвлекают от того факта, что причины внутриполитического кризиса не устранены и власти, похоже, не намерены их устранять.

Ну кому вы пургу несете?

Такая же логика работает и в случае бешеного наката на БЧБ. Этот исторический флаг стал в прошлом году символом мощных народных протестов , борьбы за уход Лукашенко и демократические перемены. Но правящая верхушка упорно шьет флагу коннотации с фашизмом, упирая на то, что БЧБ использовали коллаборационисты. Это называется натягивать сову на глобус.

Для разборок с протестной частью общества (которой присобачили клеймо «бэчебэшники») власти использовали, в частности, 78-ю годовщину сожжения нацистами деревни Хатынь. Учли то, что это дата накануне Дня Воли , по поводу которого власти сильно мандражируют, ожидая массовых акций.

Выступая 21 марта на митинге-реквиеме в Хатыни, Лукашенко поставил в один смысловой ряд тех, «кто убежден, что фашизм “нес на нашу землю цивилизацию”; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам». Пропаганда режима и вовсе устроила дикие пляски на этой теме, стремясь отождествить противников «батьки» с приверженцами нацизма.

Вроде и грубая, примитивная работа, но она как минимум заставляет вторую сторону политического конфликта тратить порох на полемику, уводящую от сути этого конфликта. Этот прием называется «докажи, что ты не верблюд».

Кроме того, битва вокруг символики отталкивает часть политического болота. У иных обывателей создается впечатление, что «бэчебэшники» и «ябатьки» схлестнулись сугубо из-за флагов, и потому делается вывод в духе «чума на оба ваши дома». Хотя суть коллизии в том, что сторонники перемен хотят честных выборов, а режим бьет их за это дубинками и сажает в тюрьму.

При этом очевидно, что режим использует опыт российской пропаганды, которая, оправдывая аннексию Крыма и бойню на Донбассе, рисовала фашистами украинцев, прогнавших Януковича.

Но в белорусских условиях эта матрица работает слабо. Ведь здесь ярлык пытаются приклеить изрядной части собственного социума. Однако слишком много белорусов настроено на перемены и хочет ухода Лукашенко. Этими настроениями пронизано все общество. Убедить, что все эти люди — фашисты, не удастся даже самым отвязанным асам пропагандистского спецназа.