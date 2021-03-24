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В Беларуси усилят ответственность за экстремистские действия
24.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генпрокуратура Беларуси завершила работу над законопроектом «О противодействии экстремизму». В ближайшее время его направят на рассмотрение в парламент, передает телеканал «МИР 24».
Расширено понятие «экстремистские материалы». К ним теперь относится не только информационная продукция, но и символика. Принимать решение о том, экстремистская она или нет, будет только суд.
В новом законодательстве хотят криминализировать
Главным ведомством, которое будет отвечать за борьбу с экстремизмом, станет Министерство внутренних дел. В Генпрокуратуре отметили, что при разработке законопроекта ориентировались на опыт стран СНГ.
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Главным ведомством, которое будет отвечать за борьбу с экстремизмом, станет Министерство внутренних дел.
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