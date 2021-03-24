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В Беларуси усилят ответственность за экстремистские действия

24.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генпрокуратура Беларуси завершила работу над законопроектом «О противодействии экстремизму». В ближайшее время его направят на рассмотрение в парламент, передает телеканал «МИР 24».

Расширено понятие «экстремистские материалы». К ним теперь относится не только информационная продукция, но и символика. Принимать решение о том, экстремистская она или нет, будет только суд.

В новом законодательстве хотят криминализировать все виды экстремизма, установить уголовную ответственность за дискредитацию страны и органов власти: за распространение заведомо ложных сведений о политическом и экономическом положении Беларуси, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, а также за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

«В настоящее время в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность лишь за создание или руководство экстремистским формированием, а также финансирование деятельности. Но ведь и участие в экстремистском формировании есть общественная опасность», – рассказала начальник отдела надзорного производства Генеральной прокуратуры Беларуси Евгения Парамонова.

Главным ведомством, которое будет отвечать за борьбу с экстремизмом, станет Министерство внутренних дел. В Генпрокуратуре отметили, что при разработке законопроекта ориентировались на опыт стран СНГ.



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Главным ведомством, которое будет отвечать за борьбу с экстремизмом, станет Министерство внутренних дел.
 
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