«Из низменных побуждений». Оставлен в силе приговор забастовщикам с БМЗ

В Гомельском областном суде 24 марта были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор суда Жлобинского района в отношении троих бывших работников Белорусского металлургического завода (БМЗ). Судебная коллегия постановила оставить приговор от 1 февраля без изменения, а жалобы — без удовлетворения.



Забастовка на БМЗ. Фото: spring96.org.

Александр Бобров, Игорь Поваров и Евгений Говор были приговорены к лишению свободы на срок от двух с половиной до трех лет по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок и активное участие в них. Речь идет о забастовке на БМЗ 17 августа 2020 года, когда работники перекрыли на заводе дорогу технологическому транспорту в знак протеста против фальсификации выборов и насилия в отношении мирных протестующих.

В апелляционных жалобах обвиняемые и их защитники указывали на то, что выводы суда, изложенные в приговоре, основаны на предположениях и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; что доказательств совершения преступления по данной статье сторона обвинения не представила, как и данных, подтверждающих нанесение ущерба деловой репутации БМЗ. В жалобах Бобров и Говор просили суд исключить «организацию групповых действий», признать смягчающим обстоятельством добровольное возмещение причиненного ущерба, назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, исключить отягчающее обстоятельство: совершение преступления «из иных низменных побуждений», как указано в приговоре. Поваров просил прекратить в отношении него уголовное преследование «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

Как заявил в своем выступлении в суде адвокат Говора, понятие «из иных низменных побуждений» характеризует поступки, которые противоречат нормам морали и этики. Он привел пример: совершение преступления из чувства мести, зависти, малодушия, похоти, хулиганских побуждений. А в данном случае люди выражали свою позицию, подчеркнул защитник.

Адвокаты указывали на то, что обвиняемые практически не были знакомы друг с другом, поэтому не могли быть «группой» и совместно организовать вменяемые им действия. Ни один из руководителей завода, допрошенных в суде, не говорил о том, что были сорваны какие-либо контракты или договоренности, что предприятие понесло экономические потери, поэтому утверждение о причинении ущерба деловой репутации завода голословно, добавила защитник обвиняемого Боброва.

По ее словам, не могут характеризоваться низменным побуждением действия, направленные на публичное выражение своей гражданской позиции.

Гособвинитель в своем выступлении в суде заявил, что доводы в жалобах необоснованны и поэтому не подлежат удовлетворению. Прокурор полагает, что обвиняемые руководствовались «исключительно политизированными мотивами в грубой и деструктивной форме», а под низменными побуждениями понимается то, что обвиняемые «своими действиями публично выражали свои общественно-политические взгляды, имели цель дестабилизировать общественную обстановку, накалить обстановку между представителями власти и общественности, дестабилизировать работу предприятия». По мнению прокурора, «такие действия свидетельствуют об эгоистических и низменных побуждениях» и такими действиями был причинен ущерб деловой репутации завода «в глазах иных аполитичных лиц».