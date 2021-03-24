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«Слова» Янки Купалы: вековой юбилей перевода

24.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Слова» Янки Купалы: вековой юбилей перевода

Век «Слова» Янки Купалы в его минском доме. Открылась выставка к юбилею первого полного перевода на белорусский язык уникального памятника мировой литературы. Сегодня из музейных запасников достали подлинный автограф народного поэта – на один день, только для зрителей ОНТ.  

«Слово...» из прошлого стало новой «Песняй…». От Песняра руки – черновик. 29 страниц замыслов. Чернила берегут – национальное достояние. Точные копии для проекта века. В оригинале – первая публикация перевода в двух номерах журнала «Вольны сцяг».  

Галина Варёнова, куратор выставки «Слова»: «Хутчэй за ўсё, з 1917 года, з 1918 дакладна, калі абапірацца на ўспаміны Максіма Гарэцкага, ён пачынае працу над перакладам. Спачатку з’яўляецца празаічны тэкст. Стаў не проста перакладчыкам, транслятарам, ён стаў сапраўды саўтарам гэтага твора». 

«Менск, 1938» – первый выход в свет купаловского «Слова...». К слову, поэт считал, историческая песнь написана «старой беларуска-славянскай мовай». Книжная редкость. 1800 год – единственное издание памятника XII века по рукописи. Подлинник сгорел.  

До сих пор это «Слово» без автора. Среди возможных называли Кириллу Туровского. Святитель скончался около 1182 года. И тут нестыковка. В основе поэмы реальное событие, которое произошло около 1185 года – поход князя Игоря на половцев. Хотя, есть и те, кто считает, что дело было на 60 лет раньше. Текст по-прежнему будоражит умы.         

Из белорусских толмачей к «Слову...» первым обратился Богданович. 110 лет назад перевёл фрагмент об Изяславе Полоцком и Всеславе Чародее. На выставке также прозаический «опыт» Горецкого 1922 года, вслед за Купалой. Эталонные иллюстрации.      

Елена Лешкович, директор Литературного музея Янки Купалы: «У фондах нашага музея захоўваецца шмат мастацкай “Купаліяны”. Сярод гэтага збору асобай пярлінай з’яўляецца графіка Георгія Паплаўскага і Алены Лось прысвечаная “Слову аб палку Ігараве”, менавіта купалаўскаму перакладу. Актуальнасць “Слова…”, яна не страчана і сёння. Таму што, упершыню ў гэтым творы выведзены вобраз Радзімы-маці». 

Древнее восточнославянское «Слово…» объединяет белорусов, русских, украинцев. Сегодня это тоже важно. Стоило бы переиздать уже вековую «Песню...» и «Сказанне…» – также от руки Песняра. Черновик и чистовик автографа 1919 года. В начале было.

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Век «Слова» Янки Купалы в его минском доме. Открылась выставка к юбилею первого полного перевода на белорусский язык уникального памятника мировой литературы....
 
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