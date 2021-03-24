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«Слова» Янки Купалы: вековой юбилей перевода
Источник материала: ОНТ
Век «Слова» Янки Купалы в его минском доме. Открылась выставка к юбилею первого полного перевода на белорусский язык уникального памятника мировой литературы. Сегодня из музейных запасников достали подлинный автограф народного поэта – на один день, только для зрителей ОНТ.
«Слово...» из прошлого стало новой «Песняй…». От Песняра руки – черновик. 29 страниц замыслов. Чернила берегут – национальное достояние. Точные копии для проекта века. В оригинале – первая публикация перевода в двух номерах журнала «Вольны сцяг».
«Менск, 1938» – первый выход в свет купаловского «Слова...». К слову, поэт считал, историческая песнь написана «старой беларуска-славянскай мовай». Книжная редкость. 1800 год – единственное издание памятника XII века по рукописи. Подлинник сгорел.
До сих пор это «Слово» без автора. Среди возможных называли Кириллу Туровского. Святитель скончался около 1182 года. И тут нестыковка. В основе поэмы реальное событие, которое произошло около 1185 года – поход князя Игоря на половцев. Хотя, есть и те, кто считает, что дело было на 60 лет раньше. Текст по-прежнему будоражит умы.
Из белорусских толмачей к «Слову...» первым обратился Богданович. 110 лет назад перевёл фрагмент об Изяславе Полоцком и Всеславе Чародее. На выставке также прозаический «опыт» Горецкого 1922 года, вслед за Купалой. Эталонные иллюстрации.
Древнее восточнославянское «Слово…» объединяет белорусов, русских, украинцев. Сегодня это тоже важно. Стоило бы переиздать уже вековую «Песню...» и «Сказанне…» – также от руки Песняра. Черновик и чистовик автографа 1919 года. В начале было.
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Век «Слова» Янки Купалы в его минском доме. Открылась выставка к юбилею первого полного перевода на белорусский язык уникального памятника мировой литературы....
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