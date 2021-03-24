Роман Головченко посетил «Беларусьфильм»

Источник материала: ОНТ

О перспективах развития кино говорили сегодня на «Беларусьфильме». Национальную киностудию посетил премьер-министр.

Роман Головченко оценил оснащенность съемочных павильонов, производственного корпуса, пиротехнический цех. Положение дел в белорусском кинематографе обсудили на совещании. Как выполняются уже принятые решения? И что нужно для выхода «Беларусьфильма» из состояния творческого застоя? Премьер-министр спросил, когда же зрители увидят результат – ленту, которая станет кассовой и принесет коммерческую выгоду. Зашла речь и о поддержке индустрии с учетом непростых эпидусловий.

По словам гендиректора киностудии, сегодня необходимо развивать коммерческое кино, выходить на интернет-платформы, особенно актуальные в связи с пандемией. А саму белорусскую киноиндустрию активнее позиционировать на мировом рынке.

За годы работы «Беларусьфильм» выпустил более 650 художественных, около двух тысяч документальных и почти 300 анимационных фильмов.

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