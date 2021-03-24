«Беларусь мясная»: Минск принимает международный экспортный форум

Источник материала: ОНТ

Миллиард долларов за белорусское мясо. Именно столько мясная отрасль страны заработала в прошлом году. Несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, стране удалось не только сохранить, но и расширить географию поставок.

Два дня Минск принимает международный экспортный форум. Руководители и ведущие специалисты предприятий, эксперты из России, Франции, Польши, Китая обсуждают ценность белорусской продукции и перспективы её продвижения на новые рынки.

Говорят, о вкусах не спорят, и вкус белорусского мяса точно не даёт такого повода. В странах, где хорошо знают Беларусь мясную на вкус, спрос растёт с каждым годом. Экономически сложный для всего мира 2020-ый год это доказал. Экспорт вырос на 11% и приблизился к миллиарду долларов.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Мы экспортировали 400 тысяч тонн в 24 страны мира, что на 3 страны больше, чем в 2019 году. Мы нашли для себя 6 новых рынков в таких экзотических странах, как Малайзия, Сингапур, Саудовская Аравия, Гвинея та же самая – эти страны для нас действительно очень интересны».

«Беларусь мясная» – это не только название форума, сегодня это бренд. И если раньше речь шла о поставках мяса птицы и говядины, сейчас в других странах ждут от наших производителей новых предложений. Пока больше других о возможностях белорусских производств знают в России – туда отправляется 60% экспортной продукции. И это не только мясо птицы и говядина. О том, как в России на прилавках ждут, например, белорусскую колбасу, сегодня рассказывал губернатор Приморского края. Сейчас в Минске находится большая делегация региона. Задача одна – продолжать тенденцию увеличения товарооборота.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Конечно, мы знаем белорусские товары и знаем белорусское качество, и приморцы им доверяют и видят, что проходят годы, Беларусь не переходит ни на какие технические условия, а работает по стандартам, которые приятны и знакомы нам с детства. Именно по гостовской продукции, поэтому у нас и заключены контракты с Пинским мясокомбинатом, Бобруйским мясокобинатом, сейчас с Могилёвским».

Чтобы спросу из разных стран нашлось достойное предложение, Беларусь каждый год увеличивает объёмы мясного производства. Сейчас в стране производят 132 килограмма мяса на одного человека в год. Это в полтора раза больше медицинской нормы потребления, что позволяет увеличивать экспорт. На предприятиях проходит модернизация, внедряются инновационные технологии. При сохранении высокого уровня качества, это гарантирует попадание на новые рынки.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Мы активно сейчас пытаемся осваивать рынок Китайской народной республики, смотрим с большими надеждами на рынок исламских государств, на рынок Африки, здесь одна диверсификация. Второе – это уходим в сторону товаров с более высокой моржинальностью, с более высокой добавленной стойкостью. Это не только колбасы. Это различные копчёные вещи, соленья, полуфабрикаты, отрадно видеть в наших магазинах наши отечественные стейки, подготовленные уже по всей технологии».

Оценить белорусские стейки на вкус гостям форума сегодня предлагал Могилёвский мясокомбинат. Одно из крупнейших предприятий мясной промышленности страны уже больше ста лет гарантирует качество, при этом постоянно совершенствует производство, соответствуя всем мясным трендам. Потребитель становится требовательнее, а значит, предлагая продукцию, важно уметь угодить самому изысканному кулинарному вкусу.

Анжела Масальская, главный технолог Могилёвского мясокомбината: «Мы расширили линейку стейков. Сегодня представлен портерхаус, тибон и получили высокую оценку делегаций, сегодня у нас так же разрабатывается линейка не только из говядины, а также из свинины, готовые кулинарные изделия, производимые по технологии sous-vide. Это низкотемпературное воздействие на продукт, то есть продукт томиться, при этом ценность мяса сохраняется. И мясо сохраняется сочным и полезным».

Два дня на экспортном форуме в Минске мясную отрасль в буквальном смысле разбирают по косточкам. На связь с участниками выходят эксперты из Франции, Польши, Китая, России. Свои предложения высказывают все участники производственного процесса – от ветеринарных врачей до шеф-поваров. В том, что белорусское мясо давно значит качественное, здесь не сомневаются, а с такой гарантией новые рынки всегда становятся ближе.

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