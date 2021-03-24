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В России вахтовики устроили массовую драку из-за места в столовой
Источник материала: ОНТ
Около сотни рабочих-вахтовиков устроили массовую драку в поселке Белокаменка Мурманской области. Видеозапись конфликта
По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что кто-то из рабочих занял чужое место в столовой. Конфликт мгновенно перерос в настоящую поножовщину, в ходе которой пострадали по меньшей мере шесть человек – рабочие получили резаные раны и травмы головы, у одного из них сломана лицевая кость.
В данный момент поисками зачинщиков потасовки занимается полиция.
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Около сотни рабочих-вахтовиков устроили массовую драку в поселке Белокаменка Мурманской области. Видеозапись конфликта опубликовал портал Ридус. По...
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