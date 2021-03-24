В России вахтовики устроили массовую драку из-за места в столовой

Источник материала: ОНТ

Около сотни рабочих-вахтовиков устроили массовую драку в поселке Белокаменка Мурманской области. Видеозапись конфликта опубликовал портал Ридус.

По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что кто-то из рабочих занял чужое место в столовой. Конфликт мгновенно перерос в настоящую поножовщину, в ходе которой пострадали по меньшей мере шесть человек – рабочие получили резаные раны и травмы головы, у одного из них сломана лицевая кость.

В данный момент поисками зачинщиков потасовки занимается полиция.

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