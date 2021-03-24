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В опустевших каналах Венеции заметили дельфинов (Видео)

24.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В опустевших каналах Венеции заметили дельфинов (Видео)

Из-за пандемии и, как следствие, сокращения судоходства в каналах Венеции объявились дельфины. Видео с парой плывущих по Гранд-каналу дельфинов заснял журналист Reuters.


Из-за пандемии и введенных в связи с нею ограничений судоходство в Венецианской лагуне в последние два года существенно сократилось. И дельфины все-таки решили заявить свои права на опустевшие воды.

Ранее в интернете появлялось немало фейковых фото, на которых были изображены дельфины якобы плывущие по каналам Венеции. Однако на сей раз их удалось заснять на видео.

Фото: скриншот из видео Reuters 

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Из-за пандемии и, как следствие, сокращения судоходства в каналах Венеции объявились дельфины. Видео с парой плывущих по Гранд-каналу дельфинов заснял журналист...
 
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