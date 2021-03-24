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В опустевших каналах Венеции заметили дельфинов (Видео)
Источник материала: ОНТ
Из-за пандемии и, как следствие, сокращения судоходства в каналах Венеции объявились дельфины. Видео с парой плывущих по Гранд-каналу дельфинов заснял журналист Reuters.
Ранее в интернете появлялось немало фейковых фото, на которых были изображены дельфины якобы плывущие по каналам Венеции. Однако на сей раз их удалось заснять на видео.
Фото: скриншот из видео Reuters
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Из-за пандемии и, как следствие, сокращения судоходства в каналах Венеции объявились дельфины. Видео с парой плывущих по Гранд-каналу дельфинов заснял журналист...
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