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Возбуждено уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в больнице Молодечно

24.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Возбуждено уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в больнице Молодечно

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в Молодечно. Сегодня эту информацию прокомментировали в ведомстве. 


Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействиям со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси: «Согласно материалам дела, неустановленное лицо 16 марта 2021-го распространило в сети Интернет заведомо ложное измышление об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал Глава государства. Для организации предварительного расследования уголовное дело направленно в Следственный комитет».

Правовую оценку просили вынести родственники погибшей. С исковым заявлением они обратились в правоохранительные органы, когда в сети начали тиражировать откровенные фейки – фактически спекулировать на смерти. Несмотря на визит Президента, все корпусы больницы работали в штатном режиме, врачи, медсестры и бригада реанимации оказала помощь человеку, однако из-за осложнений, вызванных ишемической болезнью сердца, пациентка скончалась.

Напомним, наш телеканал провел собственное расследование в рубрике «Антифейк».

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Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в Молодечно. Сегодня эту информацию прокомментировали в...
 
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