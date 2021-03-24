Возбуждено уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в больнице Молодечно

Источник материала: ОНТ

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в Молодечно. Сегодня эту информацию прокомментировали в ведомстве.





Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействиям со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси: «Согласно материалам дела, неустановленное лицо 16 марта 2021-го распространило в сети Интернет заведомо ложное измышление об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал Глава государства. Для организации предварительного расследования уголовное дело направленно в Следственный комитет».

Правовую оценку просили вынести родственники погибшей. С исковым заявлением они обратились в правоохранительные органы, когда в сети начали тиражировать откровенные фейки – фактически спекулировать на смерти. Несмотря на визит Президента, все корпусы больницы работали в штатном режиме, врачи, медсестры и бригада реанимации оказала помощь человеку, однако из-за осложнений, вызванных ишемической болезнью сердца, пациентка скончалась.

Напомним, наш телеканал провел собственное расследование в рубрике «Антифейк» .

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram