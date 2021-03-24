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Возбуждено уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в больнице Молодечно
Источник материала: ОНТ
Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в Молодечно. Сегодня эту информацию прокомментировали в ведомстве.
Правовую оценку просили вынести родственники погибшей. С исковым заявлением они обратились в правоохранительные органы, когда в сети начали тиражировать откровенные фейки – фактически спекулировать на смерти. Несмотря на визит Президента, все корпусы больницы работали в штатном режиме, врачи, медсестры и бригада реанимации оказала помощь человеку, однако из-за осложнений, вызванных ишемической болезнью сердца, пациентка скончалась.
Напомним, наш телеканал провел собственное расследование в рубрике
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Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в Молодечно. Сегодня эту информацию прокомментировали в...
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