Тихановскую и Латушко предали. Карач планирует стать новым лидером. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

У беглой оппозиции весна – это продолжение всё той же электоральной кампании. Правда, к Беларуси она уже давно не имеет никакого отношения. Борьба идёт за влияние и лидерство, а конечная цель – это деньги. И в этой битве побеждает не тот, у кого больше сторонников, а самый искусный в кулуарных интригах.





Невероятные, я вас поздравляю, у вас наконец-то новый вожак. Просто вы пока об этом не знаете. И вообще, всё то, что вы смотрите и читаете от беглых, – это пыль в глаза. Доказать – вопрос времени. Жаль, что ждать умеют не все. Затравка: я надеюсь, вы смотрели материал коллег из АТН о зарубежных диаспорах. Если вкратце, то белорусы, которые давно за рубежом, организованно рассылают жалобы мировым компаниям, чтобы те отказались от сотрудничества с Минском. Но и это пыль.

Диаспоры дают деньги. Но есть фишка, и журналисту об этом сказать можно. Условный «департамент» не может напрямую финансировать революцию в Беларуси. Поэтому они бросают денежку на прокладочный счёт, оттуда ещё на один, ещё – и потом на счёт диаспор. А те уже отправляют денежку ближе к нашим границам, под видом якобы собранной выходцами из Беларуси. Если вы воротите носом – подождите, в конце видео будет названа конкретная цифра. И назову её не я. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Казалось, такие интриганки бывают только в фильмах. Но именно по этой причине мы в расследовании сделали ставку на неё. Она публично обнимается с Тихановской, а за спиной называет её предателем; публично дружна с Латушко, а в чатах говорит, что он «не тянет», да и вообще – перебирает с алкоголем; улыбается Макару, а в кулуарах говорит, что того, скорее всего, выдадут Беларуси.

Речь про Ольгу Карач. Помимо потрясающих лицемерных способностей, у Ольги есть десятилетний опыт работы с грантами. И пока Тихановская и Латушко выстраивают громоздкие конструкции Советов и Управлений, Карач работает быстро по, как она сама говорит, «горизонтальным связям». Это значит следующее: с тем поговорила, с этим договорилась, ту переманила и так далее.

То, что штаб Тихановской слабый и рано или поздно падёт под напором иной силы, было понятно с самого начала. Кто свергнет Светлану – не так важно. Важно, что в момент перевода схемы от одного центра к другому финансовая система беглых наиболее уязвима к сливам. И в момент, когда Ольга начала «выносить» Тихановскую, открылось многое, о чём догадывались. Например, в дополнение к тому, что Карач наговорила публично, – закрытый чат. Там и белорусы, и представители диаспор.

«Мы видим, Света, извините меня, ездит "щедрует" по Европе, у неё всё нормально. Не хочет – не надо. Так вот, я думаю, что настало время сказать: "Ольга, назови себя". И всё, и всё закончится. И только, пожалуйста, Оля, не обрастай такой “бородой”, как это сделала Света. И всё будет нормально».

Ольга Карач: «Постараюсь не обрасти».

«И всё! Никаких Латушек, которые перебежали от Лукашенко к Светке, потом почему-то поздравляют и перебегают к вам на канал. Ну это перебежчик! Ни того же Прокопьева, который там какие-то ролики сделал, и не знаю, чем занимается. Отфильтруйте их всех. Ну не захотела Светка, не хватило духу ей – ладно, что сделаешь».

Ольга Карач: «Вы знаете, вы правы. Да, мы собираемся это всё объявлять. Единственный вопрос – мы ждём 25 марта. И до 25 марта не хотим этого делать, чтобы просто не мешать людям, если они всё-таки готовят какие-то акции, чтобы они не чувствовали всю свою работу обесцененной».

Собственно, Карач ждёт до следующей недели и одномоментно втыкает ножи в спину и Тихановской, и Латушко. И уже себя она назовёт лидером и символом. Что же до её собеседника, то оппозиция со стажем наверняка его узнала.

С высокой долей вероятности, это Николай Халезин, называющий себя то театралом, то журналистом, то оппозиционным политиком. После 2010-го сбежал из Беларуси в США – и у него теснейшие связи с американской диаспорой, самой «богатой». Халезин много говорит про деньги, а деньги – двигатель революций. И вот под его влиянием электорат Карач, который из себя представляет смесь электоратов всех остальных, две недели назад предложил такую идею: пойти к штабу Тихановской и вынести ей «беглый импичмент».

Ольга Карач: «Я, например, вообще не очень хорошо отношусь к идее пикетирования офиса Тихановской или объявления вотума недоверия, потому что для людей, которые в Беларуси выходят, это будет очень тяжёлая история. Я, например, не хотела бы строить своё лидерство на том, что я кого-то топлю. Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов сами».

Через несколько дней после этих слов с политическим мертвецом Карач улыбалась на камеру на акции в центре Вильнюса. Далее. Ольга уже подмяла под себя и Латушко, а значит, можно вводить в схему и своих игроков.

Итак, Евгений Бычковский, российский оппозиционный блогер, в последнее время называющий себя политиком и активно работающий по Беларуси. С недавних пор – крепкий друг и союзник Карач. Регулярно с ней на связи – и даже по какой-то причине, хотя он вообще не при делах, выходит с ней на зумы с дворами и диаспорами. Само собой, Евгений «топил» Тихановскую, а сейчас помогает сливать выход на День воли.

Евгений Бычковский: «Идти с саблей на танк в эту дату – абсолютно бессмысленно. Можно совершенно по-другому высказать свою позицию, просто-напросто встретиться в "Ламповом чате" нам всем. Пусть нас будет несколько тысяч человек, обсудить это здесь, безопасно, но без привязки к дате».

То есть вы тут, в Минске, погуляйте, а для них приоритетна безопасность. Но всё только начинается, потому что Карач, Бычковский и в качестве американского диаспорального кошелька Халезин влияют на Макара и Прокопьева в Киеве. А те-то – за радикализацию белорусского протеста. И вот мы переходим к Украине, посол которой недавно уверял, что никто оттуда в дела Беларуси не вмешивается. Итак, помимо Координационного совета и Антикризисного управления, вскоре появится ещё одно «правительство в изгнании» – именно в Киеве имени Карач.

Ольга Карач: «Так, я лічу, што трэба фармаваць урад. Ну, ці ў выгнанні, ці нейкі ценявы, альтэрнатыўны. Як заўгодна гэта можна назваць. Але я лічу, што ў першую чаргу, вось зараз, павінна сказаць сваё слова Украіна. Менавіта тыя людзі, якія там, будуць адыгрываць вялікую ролю ва ўсіх палітычных і гістарычных працэсах, якія будуць ісці ўнутры Беларусі і вакол Беларусі. Я буду вельмі хутка ў Кіеве, і мы будзем весці пэўныя перамовы».

И частично связь с Киевом банда Карач держит через… Бычковского, который из России следит за сочувствующими белорусскому Майдану украинскими деятелями.

Евгений Бычковский: «Сейчас я уже вижу, что люди наконец-то начали осознавать, что Украина и будет тем центром, который консолидирует будущую белорусскую оппозицию в одном пучке. Я верю именно в этот проект, 100 процентов верю».

«Кстати, да, хочу присоединиться к словам Евгения, что украинские национально-ориентированные силы именно так это и видят».

То есть костяк волны протестов из Киева к нам составят националисты – опять же, об этом мы не раз говорили. И ещё. Что касается сегодняшних и вчерашних новостей. Для начала напомним, что подконтрольные Латушко Telegram-каналы обещали поток фейков накануне Дня воли – пересмотрите выпуски. А теперь – слова Карач от 11 марта.

«Ольга, поясните, каких новостей ждёте из Украины?»

Ольга Карач: «Хороших».

«Я имею в виду, какую роль играет Украина?»

Ольга Карач: «Ну, давайте мы пока не будем говорить, пока "новости" не получим. Я просто не хочу так совсем вперёд забегать».

Очень похоже на то, что аж 11 марта, две недели назад, Карач не смогла сдержать радости по поводу некой информационной провокации с украинской стороны. Что и происходит. И совершенно случайно эти провокации первыми выдали в эфир польские Telegram-каналы. Дорогие зрители, вы уверены, что вы понимаете, что сейчас происходит на самом деле? Зачем им всем Беларусь? Как и говорилось, мы – испытательный полигон для того, чтобы потом качать Россию.

Евгений Бычковский: «Только Украина вкупе с Беларусью в состоянии изменить ментальность нашей российской государственности. Никакой Запад, никакой Восток, никакая Америка, никакая Европа это не в состоянии сделать! А насчёт 23-25 года – я с вами согласен, примерно к этому моменту вот эта революционная искра, зажжённая Украиной через фитиль Беларуси, примерно в России произойдёт революционный взрыв. Поэтому делаем революцию в Беларуси, консолидируемся с Украиной – и начинаем уже влиять эмоционально и морально, как хотите, на Россию».

Невероятные, вам говорят, что борются за вас, за вашу демократию, но ваша роль – взять искру от тлеющих протестов в Киеве и забросить её фитилём в Москву. А что будет, как в Украине, с хаосом, жертвами и разваленной экономикой – это необходимые издержки. Но это цель тех, кто музыку заказывает. А в чём резон тех, кто танцует? Возвращаемся к Халезину и финансированию протестов через диаспоры.

Николай Халезин: «Вопрос в деньгах. Я думаю, что, когда вы объявите себя лидерами, вам необходимо перетянуть на себя финансовые потоки. Потому что диаспоры до сих пор кормят Вечёрко, они не знают, куда им шлют деньги. Американская диаспора вот, говорили много в чатах ребята, по $700 000 каждый месяц им переводят туда. Я почему говорю, надо как можно быстрее объявлять себя грибком и залазить в кузовок. Они согласны, они понимают, что на счета Вечёркины денег они переводить не хотят. Так что вот такая задача – забирать деньги».

Штаб в Вильнюсе получает $700 000 только от одной диаспоры, американской диаспоры, в месяц! Понятно, что дербанят там деньги все подряд, но вам, протестующие, бастующие, уволившиеся, предлагают продуктовые корзины. Вам было смешно слышать про $900 000 за диваном у Тихановского? $700 000 в месяц только от американской диаспоры! Вы удивлялись, почему Латушко и другие недочиновники, спортсмены и артисты бросили тут неплохую жизнь? $700 000 в месяц только от американской диаспоры! Вас бесит, что за лидерство в беглой оппозиции грызутся все вокруг? $700 000 в месяц только от американской диаспоры! А диаспор много. Это миллионы долларов в месяц. А вы продолжаете считать, что всё это не проплачено. Проплачено. Просто не вам.

Ольга Карач: «Я думаю, что мы просто к этому вопросу, может, вернёмся попозже немножко… В принципе, не будем тут лукавить и говорить, что мы вот все тут… Ну, вообще абсолютно как-то никакого ресурса не используем. Конечно, мы используем».

И кто бы ни боролся с Тихановской за лидерство у беглых, кто бы ни победил – как только на протестный трон взойдёт новая команда, уже она начнёт сливать этот самый протест. Потому что пока вы тут бродите и играете в борцов с режимом – они зарабатывают $700 000 в месяц только от американской диаспоры! А если, не дай бог, революция победит – то денег не станет. Им это не надо. Ведь им платят не за результат, а за процесс.

Напомнить, как всё это называется? Политика.

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