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Тихановскую и Латушко предали. Карач планирует стать новым лидером. Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
У беглой оппозиции весна – это продолжение всё той же электоральной кампании. Правда, к Беларуси она уже давно не имеет никакого отношения. Борьба идёт за влияние и лидерство, а конечная цель – это деньги. И в этой битве побеждает не тот, у кого больше сторонников, а самый искусный в кулуарных интригах.
Невероятные, я вас поздравляю, у вас наконец-то новый вожак. Просто вы пока об этом не знаете. И вообще, всё то, что вы смотрите и читаете от беглых, – это пыль в глаза. Доказать – вопрос времени. Жаль, что ждать умеют не все. Затравка: я надеюсь, вы смотрели материал коллег из АТН о зарубежных диаспорах. Если вкратце, то белорусы, которые давно за рубежом, организованно рассылают жалобы мировым компаниям, чтобы те отказались от сотрудничества с Минском. Но и это пыль.
Диаспоры дают деньги. Но есть фишка, и журналисту об этом сказать можно. Условный «департамент» не может напрямую финансировать революцию в Беларуси. Поэтому они бросают денежку на прокладочный счёт, оттуда ещё на один, ещё – и потом на счёт диаспор. А те уже отправляют денежку ближе к нашим границам, под видом якобы собранной выходцами из Беларуси. Если вы воротите носом – подождите, в конце видео будет названа конкретная цифра. И назову её не я. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.
Казалось, такие интриганки бывают только в фильмах. Но именно по этой причине мы в расследовании сделали ставку на неё. Она публично обнимается с Тихановской, а за спиной называет её предателем; публично дружна с Латушко, а в чатах говорит, что он «не тянет», да и вообще – перебирает с алкоголем; улыбается Макару, а в кулуарах говорит, что того, скорее всего, выдадут Беларуси.
Речь про Ольгу Карач. Помимо потрясающих лицемерных способностей, у Ольги есть десятилетний опыт работы с грантами. И пока Тихановская и Латушко выстраивают громоздкие конструкции Советов и Управлений, Карач работает быстро по, как она сама говорит, «горизонтальным связям». Это значит следующее: с тем поговорила, с этим договорилась, ту переманила и так далее.
То, что штаб Тихановской слабый и рано или поздно падёт под напором иной силы, было понятно с самого начала. Кто свергнет Светлану – не так важно. Важно, что в момент перевода схемы от одного центра к другому финансовая система беглых наиболее уязвима к сливам. И в момент, когда Ольга начала «выносить» Тихановскую, открылось многое, о чём догадывались. Например, в дополнение к тому, что Карач наговорила публично, – закрытый чат. Там и белорусы, и представители диаспор.
Собственно, Карач ждёт до следующей недели и одномоментно втыкает ножи в спину и Тихановской, и Латушко. И уже себя она назовёт лидером и символом. Что же до её собеседника, то оппозиция со стажем наверняка его узнала.
С высокой долей вероятности, это Николай Халезин, называющий себя то театралом, то журналистом, то оппозиционным политиком. После 2010-го сбежал из Беларуси в США – и у него теснейшие связи с американской диаспорой, самой «богатой». Халезин много говорит про деньги, а деньги – двигатель революций. И вот под его влиянием электорат Карач, который из себя представляет смесь электоратов всех остальных, две недели назад предложил такую идею: пойти к штабу Тихановской и вынести ей «беглый импичмент».
Через несколько дней после этих слов с политическим мертвецом Карач улыбалась на камеру на акции в центре Вильнюса. Далее. Ольга уже подмяла под себя и Латушко, а значит, можно вводить в схему и своих игроков.
Итак, Евгений Бычковский, российский оппозиционный блогер, в последнее время называющий себя политиком и активно работающий по Беларуси. С недавних пор – крепкий друг и союзник Карач. Регулярно с ней на связи – и даже по какой-то причине, хотя он вообще не при делах, выходит с ней на зумы с дворами и диаспорами. Само собой, Евгений «топил» Тихановскую, а сейчас помогает сливать выход на День воли.
То есть вы тут, в Минске, погуляйте, а для них приоритетна безопасность. Но всё только начинается, потому что Карач, Бычковский и в качестве американского диаспорального кошелька Халезин влияют на Макара и Прокопьева в Киеве. А те-то – за радикализацию белорусского протеста. И вот мы переходим к Украине, посол которой недавно уверял, что никто оттуда в дела Беларуси не вмешивается. Итак, помимо Координационного совета и Антикризисного управления, вскоре появится ещё одно «правительство в изгнании» – именно в Киеве имени Карач.
И частично связь с Киевом банда Карач держит через… Бычковского, который из России следит за сочувствующими белорусскому Майдану украинскими деятелями.
То есть костяк волны протестов из Киева к нам составят националисты – опять же, об этом мы не раз говорили. И ещё. Что касается сегодняшних и вчерашних новостей. Для начала напомним, что подконтрольные Латушко Telegram-каналы обещали поток фейков накануне Дня воли – пересмотрите выпуски. А теперь – слова Карач от 11 марта.
Очень похоже на то, что аж 11 марта, две недели назад, Карач не смогла сдержать радости по поводу некой информационной провокации с украинской стороны. Что и происходит. И совершенно случайно эти провокации первыми выдали в эфир польские Telegram-каналы. Дорогие зрители, вы уверены, что вы понимаете, что сейчас происходит на самом деле? Зачем им всем Беларусь? Как и говорилось, мы – испытательный полигон для того, чтобы потом качать Россию.
Невероятные, вам говорят, что борются за вас, за вашу демократию, но ваша роль – взять искру от тлеющих протестов в Киеве и забросить её фитилём в Москву. А что будет, как в Украине, с хаосом, жертвами и разваленной экономикой – это необходимые издержки. Но это цель тех, кто музыку заказывает. А в чём резон тех, кто танцует? Возвращаемся к Халезину и финансированию протестов через диаспоры.
Штаб в Вильнюсе получает $700 000 только от одной диаспоры, американской диаспоры, в месяц! Понятно, что дербанят там деньги все подряд, но вам, протестующие, бастующие, уволившиеся, предлагают продуктовые корзины. Вам было смешно слышать про $900 000 за диваном у Тихановского? $700 000 в месяц только от американской диаспоры! Вы удивлялись, почему Латушко и другие недочиновники, спортсмены и артисты бросили тут неплохую жизнь? $700 000 в месяц только от американской диаспоры! Вас бесит, что за лидерство в беглой оппозиции грызутся все вокруг? $700 000 в месяц только от американской диаспоры! А диаспор много. Это миллионы долларов в месяц. А вы продолжаете считать, что всё это не проплачено. Проплачено. Просто не вам.
И кто бы ни боролся с Тихановской за лидерство у беглых, кто бы ни победил – как только на протестный трон взойдёт новая команда, уже она начнёт сливать этот самый протест. Потому что пока вы тут бродите и играете в борцов с режимом – они зарабатывают $700 000 в месяц только от американской диаспоры! А если, не дай бог, революция победит – то денег не станет. Им это не надо. Ведь им платят не за результат, а за процесс.
Напомнить, как всё это называется? Политика.
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У беглой оппозиции весна – это продолжение всё той же электоральной кампании. Правда, к Беларуси она уже давно не имеет никакого отношения. Борьба идёт за влияние и...
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