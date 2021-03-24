Ананич: весной парламент рассмотрит законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму

Источник материала: ОНТ

На весенней сессии парламента будут рассмотрены законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Лилия Ананич.





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