|
Ананич: весной парламент рассмотрит законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму
Источник материала: ОНТ
На весенней сессии парламента будут рассмотрены законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Лилия Ананич.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ананич: весной парламент рассмотрит законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму
На весенней сессии парламента будут рассмотрены законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. Об этом в эфире...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)