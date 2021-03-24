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Кому из соседей доверяют белорусы? Эксперты прокомментировали новый соцопрос ЕсооМ

24.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому из соседей доверяют белорусы? Эксперты прокомментировали новый соцопрос ЕсооМ

Сегодня был опубликован новый блок данных большого социологического исследования. Республиканский опрос прошёл с 12 января по 8 февраля. Проводился Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. Почти 10 тысяч респондентов в 108 населённых пунктах всех регионов Беларуси. Значительная часть данных уже была представлена ранее. Обещали новую порцию – и она сегодня доступна.

Результаты исследования обсуждаем с гостями студии программы «ОбъективНо» на ОНТ: директором Информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрием Воскресенским, председателем правления Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым и политологом, руководителем аналитического центра EcooМ Сергеем Мусиенко.

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Сегодня был опубликован новый блок данных большого социологического исследования. Республиканский опрос прошёл с 12 января по 8 февраля. Проводился Аналитическим...
 
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