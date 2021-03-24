В феврале средняя зарплата в Беларуси составила 1277 рублей

Источник материала: ОНТ

По итогам февраля размер номинальной начисленной средней заработной платы в Беларуси составил 1277,1 рубля. Об этом сообщает Национальный статистический комитет (Белстат).

Ранее, в январе аналогичный показатель находился на отметке в 1290 белорусских рублей, а в декабре – 1474,6 белорусского рубля.

По регионам наиболее высокие средние зарплаты оказались у жителей столицы, где размер средней зарплаты за февраль составил 1850,8 рубля (+105,5% к уровню февраля 2020 года). В Минской области размер среднего заработка составил 1247,6 рубля (+103,3%), в Гомельской области – 1127,9 рубля (+104,3%), в Гродненской – 1079,4 рубля (+104%), в Брестской – 1075,9 рубля (+102,6%), в Витебской – 1068 (+104%) и 1037,6 рубля в Могилевской области (+103,5%).

Стоит учитывать, указанные размеры заработных плат не учитывают подоходного налога (13%) и страховых взносов в Фонд социальной защиты населения (1%), вычитаемых из зарплат работников. При этом в целом по стране размер реальных заработных плат (с учетом инфляции) вырос на 4,2% по сравнению с февралем 2020 года.

Как отмечается в статистических данных, наиболее высокий уровень заработных плат наблюдается в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – 5907,2 рубля в среднем. Наиболее низкие заработки в феврале были у работников парикмахерских и салонов красоты – 558,9 рубля в среднем.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram